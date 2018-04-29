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Ankara Haberleri: Çöplükten dev parka

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Çöplükten dev parka

Murat YILMAZ
29.04.2018 - 01:00Son Güncelleme :

Mamak’ın ilk çöplüğü olan ve üzerinde 300 gecekondunun yer aldığı Kartaltepe’deki 70 dönümlük alan, dev bölge parkına dönüşüyor. Parkın yüzde 40’ının tamamlandığını belirten Başkan Mesut Akgül, “Bazı vatandaşlar ‘burayı elimizden alıp iş merkezi yapacaklar’ diyordu. Böyle olmadığını gösterdik” dedi.

Murat YILMAZ

Tuzluçayır Mahallesi’nde Mamak’ın ilk çöplük alanı olan Kartaltepe, 70 bin metrekarelik dev parka dönüşüyor. Alandaki 300 gecekondu sahibini ikna etmek için 8 yıl uğraştıklarına dikkat çeken Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, içerisinde macera parkı ve kaykay parkurunun da bulunduğu projeyi Hürriyet Ankara’ya anlattı:

CİDDİ BİR SÜREÇ OLDU

“Kartaltepe, Mamak’taki üç çöplük alanının ilkiydi. Toplam 70 bin metrekarelik alanda üzerinde yaklaşık 300’ün üzerinde gecekondu vardı. Bunlar temizlendi park yapımına başlandı. Kartaltepe, Çağlayan, Tuzluçayır ve Mehtap mahallelerinin tam ortasında. Buradaki gecekondu sahiplerinin hepsini mağdur etmeden taşımamız gerekiyordu, General Zeki Doğan Mahallesi’nde bir alan oluşturduk daha iyi şartlarda oraya taşıdık. Bu kolay olmadı ciddi bir süreç oldu.

Çöplükten dev parkaYAPIMI YÜZDE 40’A YAKLAŞTI

Çalışmaya 2009’da ilk göreve geldiğimizde başlamıştık. Bazı vatandaşlar ‘burayı elimizden alıp iş merkezi yapacaklar’ diyordu. Park ile bunun böyle olmadığını gösterdik. Bir kısım vatandaşların ortaya attığı dedikodulardı. Geçen sene parkın yapım ihalesini gerçekleştirdik. Yüzde 40’lara yaklaştı. Güzel bir peyzaj projesi olacak. İçerisinde yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, futbol-basketbol sahası, kafeterya, macera parkı ve kaykay parkurunun da olduğu 70 bin metrekarelik bir park olacak.”

ADI OZANLAR PARKI OLACAK

Bölgede halk ozanlarının meşhur olduğunu hatırlatan Akgül şöyle devam etti: “Buradan esinlenerek parkın ismini de ‘Ozanlar Parkı’ koymak istiyoruz. Ozanların kaideleri ile birlikte kısa özgeçmişleri ve en önemli parçaları da burada yer alacak. Ağustos ayına kadar bitmesini planlıyoruz. Parkın yanına pazar alanı da oluşturduk. Bol miktarda ağacıyla nefes aldıracak. Ranta değil halka açılan bir yer oldu. İki etaptan oluşuyor. Macera parkı da ikinci etabın bitiminde monte edilecek.”

Çöplükten dev parka

Başkan Mesut Akgül, park projesini Hürriyet Ankara muhabiri Murat Yılmaz’a anlattı.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Çöplükten dev parka hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 29 Nisan 2018 tarihinde saat 01 00’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Çöplükten dev parka haberi güncellenecektir.

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