Çöplükten dev parka

Tuzluçayır Mahallesi’nde Mamak’ın ilk çöplük alanı olan Kartaltepe, 70 bin metrekarelik dev parka dönüşüyor. Alandaki 300 gecekondu sahibini ikna etmek için 8 yıl uğraştıklarına dikkat çeken Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, içerisinde macera parkı ve kaykay parkurunun da bulunduğu projeyi Hürriyet Ankara’ya anlattı:

“Kartaltepe, Mamak’taki üç çöplük alanının ilkiydi. Toplam 70 bin metrekarelik alanda üzerinde yaklaşık 300’ün üzerinde gecekondu vardı. Bunlar temizlendi park yapımına başlandı. Kartaltepe, Çağlayan, Tuzluçayır ve Mehtap mahallelerinin tam ortasında. Buradaki gecekondu sahiplerinin hepsini mağdur etmeden taşımamız gerekiyordu, General Zeki Doğan Mahallesi’nde bir alan oluşturduk daha iyi şartlarda oraya taşıdık. Bu kolay olmadı ciddi bir süreç oldu.

Çalışmaya 2009’da ilk göreve geldiğimizde başlamıştık. Bazı vatandaşlar ‘burayı elimizden alıp iş merkezi yapacaklar’ diyordu. Park ile bunun böyle olmadığını gösterdik. Bir kısım vatandaşların ortaya attığı dedikodulardı. Geçen sene parkın yapım ihalesini gerçekleştirdik. Yüzde 40’lara yaklaştı. Güzel bir peyzaj projesi olacak. İçerisinde yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, futbol-basketbol sahası, kafeterya, macera parkı ve kaykay parkurunun da olduğu 70 bin metrekarelik bir park olacak.”

Bölgede halk ozanlarının meşhur olduğunu hatırlatan Akgül şöyle devam etti: “Buradan esinlenerek parkın ismini de ‘Ozanlar Parkı’ koymak istiyoruz. Ozanların kaideleri ile birlikte kısa özgeçmişleri ve en önemli parçaları da burada yer alacak. Ağustos ayına kadar bitmesini planlıyoruz. Parkın yanına pazar alanı da oluşturduk. Bol miktarda ağacıyla nefes aldıracak. Ranta değil halka açılan bir yer oldu. İki etaptan oluşuyor. Macera parkı da ikinci etabın bitiminde monte edilecek.”

Başkan Mesut Akgül, park projesini Hürriyet Ankara muhabiri Murat Yılmaz’a anlattı.