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Ankara Haberleri: Çöplük manzarası  değişmiyor

ANKARA HABERLERİ

Çöplük manzarası  değişmiyor

Murat YILMAZ
31.07.2018 - 10:07Son Güncelleme :

Siteler’deki hırsızlık olayları bekçi ve kamera önlemiyle sona erdi.

Murat YILMAZ

Ancak çöp sorunu bir türlü önlenemedi. Boş arazilere çöpler gelişigüzel atılırken yetersiz olan konteynerlerin etraflarına da çöpler yığılıyor. Oda Başkanı Hüseyin Taklacı, “Çöplerin gün içinde belki iki üç kez alınması gerekiyor” diyor. Ankara’da ‘mobilyanın kalbi’ olarak tanımlanan Siteler’deki hırsızlık olayları bekçi ve kamera önlemiyle sona erdi. Ancak çöp sıkıntısı giderilemedi. Siteler’deki boş arazilerde ve çöp konteynerlerinin etrafındaki çöp yığınları, hem esnafın hem de mobilya alışverişine gelen vatandaşların tepkisini çekiyor. Hürriyet Ankara’nın 2016’da ‘Siteler çöplüğü’ manşetiyle de gündeme getirdiği Siteler’deki çöp manzarası, iki yıl geçmesine rağmen değişmedi. Siteler’in ara sokaklarındaki boş alanlara gelişigüzel çöp ve mobilya atıkları dökülmeye devam ediyor. Çöp konteynerlerinin dolu olması nedeniyle buraların etrafına atılan çöpler de yığılınca ortaya kötü bir manzara çıkıyor. Siteler’e gelenler Akçakale, Karabiga, Ereğli gibi büyük caddeler ve sokaklarda çöp yığınlarıyla karşılaşıyor.

KONTEYNERLERİN SAYISI ARTIRILMALI

Çöp konteynerlerinin yetersiz olduğunu belirten esnaflar, “Konteynerlerin sayıları çoğalmalı, belediyenin denetimi de artmalı” diyor. Hırsızlık şikayetlerinin sona erdiğini ancak çöp sorununun devam ettiğini belirten Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkarları Odası (ANKAMOB) Başkanı Hüseyin Taklacı, “13 tane gece bekçisi ve 26 noktadaki 128 kamera ile hırsızlık olayları önlendi. Ancak çöp sorunu devam ediyor. Siteler büyük bir mobilya üretim sahası. Çıkan çöp miktarı da büyük" dedi. 

GÜNDE İKİ ÜÇ KEZ ALINMALI

Çöp şikayetlerinin kendilerine de iletildiğini aktaran Taklacı şunları söyledi: "Çok fazla çöp atılıyor. Çöplerin gün içinde belki iki üç kez alınması gerekiyor. Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) ve ilgili diğer kurumlara çok sayıda dilekçe veren esnaf var. Biz Altındağ Belediyesi’ne söyleyince de hemen alınıyor. Ancak kalıcı bir sistem olmuyor. Siteler büyük bir yer, özel ilgi istiyor. Boş arazilerdeki çöp sıkıntısı da büyük. Bir an önce kalıcı çözüm olursa Siteler rahatlar.”

MECLİS ÜYESİ DE SOSYAL MEDYADAN DİKKAT ÇEKTİ

AK Parti Mamak Belediye Meclis Üyesi Ahmet Zengertaş da geçtiğimiz günlerde Siteler’deki çöp sorununa sosyal medyadan dikkat çekti. Konteynerlerin etrafındaki çöplerin fotoğrafını Twitter hesabından paylaşan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki ve Büyükşehir 153 Mavi Masa’nın hesaplarını da paylaşımına ekleyen Zengertaş “Siteler Atılgan Sokak Demirhendek Caddesi’nin kesiştigi nokta hergün böyle sayın başkanım çöplükten geçilmiyor” ifadesini kullandı.

 2 YIL ÖNCE DE AYNIYDI

Hürriyet Ankara, Siteler’deki çöp sorununu 5 Şubat 2016’da ‘Siteler çöplüğü’ manşetiyle de gündeme taşımıştı.

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