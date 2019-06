Çöplüğün sebebi duyarsız vatandaşlar

Çöp yığını manzarasına, hafta sonları pikniğe gelen duyarsız vatandaşların sebep olduğunu belirten Özdemir, şunları söyledi: “820 dönüm alan. Piknikçiler hafta sonları geliyorlar, çöpleri bırakıp gidiyorlar. Her hafta sonu altı ton çöp çıkıyor. Pazartesi günleri çöp toplama günümüz. Pazartesi bizden önce sabah 9.30’da gitseniz; cumartesi akşam dönerken baksanız ya da pazar gün orada olursanız bu çöp manzarasıyla karşılaşabilirsiniz. Ama pazartesi saat 12’de giderseniz, çöp göremezsiniz. Çünkü temizlemiş oluyoruz. O görüntülerin hafta içi olma ihtimali yok.







ATIK ŞİŞELERDEN ‘CAM AĞACI’



Ankara Üniversitesi ile çevre kirliliği ve temizliğiyle ilgili sosyal sorumluluk projesi de yaptık. Öğrenciler her pazartesi günü geldiler, düzenli olarak çöpleri topladılar. Ama onlar her hafta toplamasına rağmen, duyarsız vatandaşlar her hafta kirletti. Çevre kirliliğine dikkat çekebilmek amacıyla insanların bıraktıkları atıklardan oluşan cam ağacı yaptık.”