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Ankara Haberleri: Çöplüğün sebebi duyarsız vatandaşlar

ANKARA HABERLERİ

Çöplüğün sebebi duyarsız vatandaşlar

Sedat CENİKLİ
20.06.2019 - 14:47Son Güncelleme :

Beynam Ormanı’nda piknik yapan vatandaşların sorumsuzca bıraktıkları çöpler yüzünden oluşan çirkin manzaranın Hürriyet Ankara WhatsApp Okur Hattı’na gelen okur şikâyetiyle gündeme gelmesinin ardından mesire alanının işletmecisi Mevlüt Özdemir’den açıklama geldi.

Sedat CENİKLİ

Çöp yığını manzarasına, hafta sonları pikniğe gelen duyarsız vatandaşların sebep olduğunu belirten Özdemir, şunları söyledi: “820 dönüm alan. Piknikçiler hafta sonları geliyorlar, çöpleri bırakıp gidiyorlar. Her hafta sonu altı ton çöp çıkıyor. Pazartesi günleri çöp toplama günümüz. Pazartesi bizden önce sabah 9.30’da gitseniz; cumartesi akşam dönerken baksanız ya da pazar gün orada olursanız bu çöp manzarasıyla karşılaşabilirsiniz. Ama pazartesi saat 12’de giderseniz, çöp göremezsiniz. Çünkü temizlemiş oluyoruz. O görüntülerin hafta içi olma ihtimali yok.

Çöplüğün sebebi duyarsız vatandaşlar

ATIK ŞİŞELERDEN ‘CAM AĞACI’

Ankara Üniversitesi ile çevre kirliliği ve temizliğiyle ilgili sosyal sorumluluk projesi de yaptık. Öğrenciler her pazartesi günü geldiler, düzenli olarak çöpleri topladılar. Ama onlar her hafta toplamasına rağmen, duyarsız vatandaşlar her hafta kirletti. Çevre kirliliğine dikkat çekebilmek amacıyla insanların bıraktıkları atıklardan oluşan cam ağacı yaptık.”

Çöplüğün sebebi duyarsız vatandaşlar

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Çöplüğün sebebi duyarsız vatandaşlar hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 20 Haziran 2019 tarihinde saat 14 47’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Çöplüğün sebebi duyarsız vatandaşlar haberi güncellenecektir.

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