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Ankara Haberleri: Çöplüğe dönen saksılar kaldırıldı

ANKARA HABERLERİ

Çöplüğe dönen saksılar kaldırıldı

Murat YILMAZ-Esra ATACAN
25.07.2019 - 16:47Son Güncelleme :

Başkent’te kentin farklı noktalarında yer alan ve vatandaşlar tarafından çöp kutusu gibi kullanılan dev beton saksılar, Büyükşehir Belediyesi tarafından kaldırıldı. Depoya götürülen toplam 257 beton saksı, isteyen ilçe belediyelerine gönderilecek.

Murat YILMAZ-Esra ATACAN

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Kızılay’ın farklı noktalarına 2013 yılında yerleştirilen dev beton saksılar kaldırıldı. Duyarsız vatandaşlar tarafından çöp kutusu gibi kullanılan saksılar, 153 Mavi Masa’ya çok sayıda şikâyet gelmesi üzerine Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatıyla kaldırılarak depoya gönderildi.

Çöplüğe dönen saksılar kaldırıldı

AMACI DIŞINDA KULLANILIYORDU

Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri, Kızılay Ziya Gökalp Caddesi, Kurtuluş Parkı gibi farklı noktalardaki toplam 257 beton saksıyı kaldırdı. Belediye yetkilileri, saksıların sürekli bitki yetiştirmek için uygun olmadığını bu nedenle amacı dışında kullanılmaya başlandığını ve görüntü kirliliğine neden olduğunu kaydetti. Depoya kaldırılan saksıların isteyen ilçe belediyelerine gönderileceği öğrenildi.

VATANDAŞ DA ŞİKÂYETÇİYDİ

Hürriyet Ankara, duyarsız vatandaşlarca çöp kutusu gibi kullanılan saksıları 12 Temmuz’da ‘Saksılar çöp kutusuna döndü’ haberiyle gündeme getirmişti. Vatandaşlar, belediyenin saksıları elden geçirmesi gerektiğine dikkat çekerek, “Saksının yanında çöp kutusu var, oraya atmayıp bu saksıya atmanın izahı yok” şikâyetinde bulunmuştu.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Çöplüğe dönen saksılar kaldırıldı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 25 Temmuz 2019 tarihinde saat 16 47’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Çöplüğe dönen saksılar kaldırıldı haberi güncellenecektir.

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