Çöplüğe dönen saksılar kaldırıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Kızılay’ın farklı noktalarına 2013 yılında yerleştirilen dev beton saksılar kaldırıldı. Duyarsız vatandaşlar tarafından çöp kutusu gibi kullanılan saksılar, 153 Mavi Masa’ya çok sayıda şikâyet gelmesi üzerine Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatıyla kaldırılarak depoya gönderildi.

AMACI DIŞINDA KULLANILIYORDU

Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri, Kızılay Ziya Gökalp Caddesi, Kurtuluş Parkı gibi farklı noktalardaki toplam 257 beton saksıyı kaldırdı. Belediye yetkilileri, saksıların sürekli bitki yetiştirmek için uygun olmadığını bu nedenle amacı dışında kullanılmaya başlandığını ve görüntü kirliliğine neden olduğunu kaydetti. Depoya kaldırılan saksıların isteyen ilçe belediyelerine gönderileceği öğrenildi.

VATANDAŞ DA ŞİKÂYETÇİYDİ

Hürriyet Ankara, duyarsız vatandaşlarca çöp kutusu gibi kullanılan saksıları 12 Temmuz’da ‘Saksılar çöp kutusuna döndü’ haberiyle gündeme getirmişti. Vatandaşlar, belediyenin saksıları elden geçirmesi gerektiğine dikkat çekerek, “Saksının yanında çöp kutusu var, oraya atmayıp bu saksıya atmanın izahı yok” şikâyetinde bulunmuştu.