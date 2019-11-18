Çöp pınarı

‘DEPOLAMA ALANI’ GİBİ
“Çankaya’nın Keklikpınarı Mahallesi 900. Cadde ile 896/1 Sokak’ın kesiştiği bölgeyi, kâğıt ve hurda toplayıcılar ‘depolama alanı’ olarak kullanıyor.”
ORTAK ÇALIŞMA YAPILSIN
“Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesi’nden, bu bölgenin temizlenmesi için ortak bir çalışma yapmalarını istiyoruz.”
*BAĞLICA-BATI ÇEVRE YOLU BAĞLANTISI RÖTAR YAPTI
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 27 Aralık 1919’da Ankara’ya ilk giriş yaptığı Keklikpınarı için okurumuz, “Fazla söze gerek yok, manzara ortada” diyor.
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