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Ankara Haberleri: Çöp pınarı

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Çöp pınarı

Hürriyet Haber
18.11.2019 - 09:17 |Son Güncelleme :

Çankaya’nın Keklikpınarı Mahallesi’nin başı, kâğıt ve hurda toplayıcılarının çevreye attıkları çöplerle belada. Bu fotoğrafı WhatsApp Şehir Hattı’na gönderdiği Hürriyet Ankara okuru isyan ediyor.

Hürriyet Haber

‘DEPOLAMA ALANI’ GİBİ

“Çankaya’nın Keklikpınarı Mahallesi 900. Cadde ile 896/1 Sokak’ın kesiştiği bölgeyi, kâğıt ve hurda toplayıcılar ‘depolama alanı’ olarak kullanıyor.”

ORTAK ÇALIŞMA YAPILSIN

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesi’nden, bu bölgenin temizlenmesi için ortak bir çalışma yapmalarını istiyoruz.”

*BAĞLICA-BATI ÇEVRE YOLU BAĞLANTISI RÖTAR YAPTI

Çöp pınarı
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 27 Aralık 1919’da Ankara’ya ilk giriş yaptığı Keklikpınarı için okurumuz, “Fazla söze gerek yok, manzara ortada” diyor.

Utanç manzarasıUtanç manzarası

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Çöp pınarı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 18 Kasım 2019 tarihinde saat 09 17’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Çöp pınarı haberi güncellenecektir.

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