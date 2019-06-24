Çöp kamyonu boş araziye devrildi

Kaza, saat 23.30 sularında Ulubey Mahallesi 877. Sokak’ta meydana geldi. İleri geri manevra yapan Altındağ Belediyesi’ne bağlı çöp kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu boş araziye devrildi. Kazada ters dönen çöp kamyonunda bulunan belediye işçileri yara almazken, kamyon devrildiği yerden çıkarıldı. Çevredeki vatandaşlara kısa süreli panik yaşatan kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Korku ve panik yaşayan vatandaşlar ile belediye personeli arasında çıkan tartışmayı yatıştıran polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.