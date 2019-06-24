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Ankara Haberleri: Çöp kamyonu boş araziye devrildi

ANKARA HABERLERİ

Çöp kamyonu boş araziye devrildi

Musa ERDOĞAN-Muhammet Mücahit DERELİ/İHA
24.06.2019 - 15:20Son Güncelleme :

Altındağ’da çöp kamyonu boş araziye devrilerek ters döndü.

Musa ERDOĞAN-Muhammet Mücahit DERELİ/İHA

Kaza, saat 23.30 sularında Ulubey Mahallesi 877. Sokak’ta meydana geldi. İleri geri manevra yapan Altındağ Belediyesi’ne bağlı çöp kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu boş araziye devrildi. Kazada ters dönen çöp kamyonunda bulunan belediye işçileri yara almazken, kamyon devrildiği yerden çıkarıldı. Çevredeki vatandaşlara kısa süreli panik yaşatan kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Korku ve panik yaşayan vatandaşlar ile belediye personeli arasında çıkan tartışmayı yatıştıran polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Çöp kamyonu boş araziye devrildi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 24 Haziran 2019 tarihinde saat 15 20’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Çöp kamyonu boş araziye devrildi haberi güncellenecektir.

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