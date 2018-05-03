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Ankara Haberleri: Çöp atarken ölüm tehlikesi

ANKARA HABERLERİ

Çöp atarken ölüm tehlikesi

Hürriyet Haber
03.05.2018 - 14:34Son Güncelleme :

Hürriyet Ankara WhatsApp Şehir Hattı'na gelen okur şikayetlerini yayınlamaya devam ediyor. Etimesgut Bağlıca Bulvarı üzerinde yolun sağ şeridinde duran çöp konteynerinin yarattığı tehlikeye dikkat çeken okurumuz, konteynerin bulvar üzerinden başka bir noktaya taşınmasını talep ediyor.

Hürriyet Haber

Çöp atarken ölüm tehlikesi
GÖKSU’NUN YEŞİLİNİ MANGALLA ÖLDÜRÜYORLAR

* GÖKSU Parkı’ndaki ağaç diplerinde ve altlarında günübirlik piknikçiler ateş yakıp, ağaç ve bitkilere zarar veriyor. Özellikle hafta sonu parka gelen bazı piknikçiler, onlarca ağacın gövdesini yakıyor. Lütfen Göksu Park’taki yetkililer önlem alsın, ağaç ve bitki dibinde ateş-mangal yakılmasına mani olsunlar.

Çöp atarken ölüm tehlikesi
MOGAN’DA DUYARLI (!) SÜRÜCÜ

* MOGAN Gölü’nün kıyısında yer alan Atatürk Sahil Parkı’nın otoparkında yaya geçidine park eden duyarlı (!) vatandaş, engellilerin ve vatandaşların geçişine mani oldu.

Çöp atarken ölüm tehlikesi
 MAVİ GÖL’DE TUVALET SIKINTISI

* MAVİ Göl mesire alanının çıkışına yakın kısmında bulunan tuvalet ve mescit bölümünün iki yıldır süren tadilatının tamamlanmaması sonucunda piknik yapmaya giden vatandaşlar sıkıntı yaşıyor.

 

MAKİNE PARA YUTUYOR

* ANKARA Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti bölümünde bulunan makineye, 2 TL karşılığında fırça ve diş macunu almak için para attım. Ama makine paramı yuttu. Koca hastaneyi gezdim ama bir muhatap bulamadım. Hastane müdürü bile bu makinenin hastaneyle ilgisi olmadığını söyledi, yardımcı olamadı. Bu makinelerin kaldırılması ve daha başka mağdurların olmaması için gereği yapılsın.

Etiketler: ŞEHİRHATTI , Hürriyetankara

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Çöp atarken ölüm tehlikesi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 03 Mayıs 2018 tarihinde saat 14 34’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Çöp atarken ölüm tehlikesi haberi güncellenecektir.

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