Çöp atarken ölüm tehlikesi



GÖKSU’NUN YEŞİLİNİ MANGALLA ÖLDÜRÜYORLAR

* GÖKSU Parkı’ndaki ağaç diplerinde ve altlarında günübirlik piknikçiler ateş yakıp, ağaç ve bitkilere zarar veriyor. Özellikle hafta sonu parka gelen bazı piknikçiler, onlarca ağacın gövdesini yakıyor. Lütfen Göksu Park’taki yetkililer önlem alsın, ağaç ve bitki dibinde ateş-mangal yakılmasına mani olsunlar.



MOGAN’DA DUYARLI (!) SÜRÜCÜ

* MOGAN Gölü’nün kıyısında yer alan Atatürk Sahil Parkı’nın otoparkında yaya geçidine park eden duyarlı (!) vatandaş, engellilerin ve vatandaşların geçişine mani oldu.



MAVİ GÖL’DE TUVALET SIKINTISI

* MAVİ Göl mesire alanının çıkışına yakın kısmında bulunan tuvalet ve mescit bölümünün iki yıldır süren tadilatının tamamlanmaması sonucunda piknik yapmaya giden vatandaşlar sıkıntı yaşıyor.

MAKİNE PARA YUTUYOR

* ANKARA Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti bölümünde bulunan makineye, 2 TL karşılığında fırça ve diş macunu almak için para attım. Ama makine paramı yuttu. Koca hastaneyi gezdim ama bir muhatap bulamadım. Hastane müdürü bile bu makinenin hastaneyle ilgisi olmadığını söyledi, yardımcı olamadı. Bu makinelerin kaldırılması ve daha başka mağdurların olmaması için gereği yapılsın.