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Ankara Haberleri: Çok katlı yine kapalı

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Çok katlı yine kapalı

Sedat CENİKLİ
14.08.2018 - 16:43Son Güncelleme :

Bakım sebebiyle bir yıl kapalı kaldıktan sonra geçen yıl hizmete açılan bin 200 araç kapasiteli Sıhhiye Çok Katlı Otoparkı, ruhsatı olmadığı gerekçesiyle 13 ay sonra tekrar kapatıldı.

Sedat CENİKLİ

Sıhhiye Çok Katlı Otoparkı, ruhsatı bulunmadığı gerekçesiyle önceki gün Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete kapatıldı.

Bir yıl süren bakım çalışmalarının ardından geçen yıl temmuz ayında hizmete açılan bin 200 araç kapasiteli otopark, 13 ay sonra yeniden kapatıldı. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, bir vakıf tarafından işletilen otoparkın girişinin önüne önceki gün beton bariyer koydu. Konuyla ilgili bilgi veren Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, ruhsat alınana kadar otoparkın kapalı kalacağını söyledi.

VATANDAŞTAN ‘PARK’ UYARISI

İşlemden habersiz vatandaşlar ise araçlarını park etmek için geldikleri otopark girişinde bariyer ile karşılaşınca şok yaşadı. Park yeri bulamayan vatandaşlar araçlarını bölgedeki yol kenarlarına park etti. Otoparkın bakım çalışmaları sebebiyle kapalı olduğu önceki yıl yaşanan park sorununu hatırlatan vatandaşlar, “Daha önce de bir yıl kapalı kalmıştı ve araba park edecek yer bulamamıştık. Araçları yol kenarlarına bıraktığımızdan trafik alt üst olmuştu. Sorun bir an önce çözülmeli ve otopark açılmalı” ifadelerini kullandı.

BİR YIL KAPALI KALMIŞTI

Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla 2016’da Çankaya Belediyesi’nden Büyükşehir Belediyesi’ne geçen Sıhhiye Çok Katlı Otoparkı, bakım çalışmaları nedeniyle bir yıl kapalı kaldıktan sonra Temmuz 2017’de yeniden hizmete açılmıştı. Otoparkın kapalı olduğu sürede, bölgede otopark sorunu yaşanmış ve vatandaşlar araçlarını yol kenarlarına park ettiği için trafiği olumsuz etkilemişti.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Çok katlı yine kapalı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 14 Ağustos 2018 tarihinde saat 16 43’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Çok katlı yine kapalı haberi güncellenecektir.

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