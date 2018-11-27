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Ankara Haberleri: Çok katlı mağduriyet

ANKARA HABERLERİ

Çok katlı mağduriyet

Sedat CENİKLİ
27.11.2018 - 09:39Son Güncelleme :

Sıhhiye Çok Katlı Otoparkı’nın uzun süredir kapalı olması hem vatandaşı hem de esnafı mağdur etti.

Sedat CENİKLİ

Araçlarını yol kenarlarına ve kaldırımlara park etmek zorunda kalanlar trafik cezalarından, esnaf da müşterinin gelmemesinden dert yandı. Vatandaş, “Acilen hizmete geri açılması gerek” dedi. Hizmete açıldıktan bir yıl sonra işletmecisinin ruhsatı bulunmadığı gerekçesiyle yeniden kapatılan bin 200 araç kapasiteli Sıhhiye Çok Katlı Otoparkı kaderine terk edildi. Ağustos ayından bu yana girişi beton bariyerle kapalı olan otopark atıl hale gelirken, semtte otopark sorunu yaşanmaya başladı. Araçlarını park edecek yer bulamayan vatandaşlar ile binanın zemin katındaki çarşı esnafı, parkın yasak olduğu yol kenarlarını ve kaldırımları otopark gibi kullanıyor.

ACİLEN HİZMETE AÇILMASI GEREK

Semtteki özel otoparkların da yetersiz kaldığını belirten vatandaşlar, “Kaldırımı işgal etmeye mecbur bırakılıyoruz. Şehrin merkezinde aracımızı park edeceğimiz hiçbir yer yok. Trafik ekipleri zaman zaman denetim yapıp, ceza yazıyor ama başka çaremiz olmadığından yol kenarına bırakmaya devam ediyoruz. Otoparkın acilen hizmete geri açılması gerek” ifadelerini kullandı. Çarşı esnafı şunları söyledi:

HAFTADA 2-3 CEZA KESİLİYOR

“Bir yıl bakım yapılmasını bekledik. Sonra açtılar, ‘her şey yoluna girdi’ diye düşünürken tekrar kapattılar. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Dükkânlarımız çarşının içinde olduğundan mecbur araçlarımızı otoparkın çevresine bırakıyoruz. Esnaf olduğumuzu belirten çarşı kartlarımızı da arabaların üzerine bırakıyoruz ama çare olmuyor. Haftada 2-3 defa trafik cezası kesiliyor, arabalarımız çekiliyor. Toptancı araçlarını park edecek yer bulamıyoruz bazen.”

KAPALI OLMASI İŞLERİ DÜŞÜRDÜ

Öte yandan otoparkın kapalı ve bakımsız olması nedeniyle işlerinin de düştüğünü kaydeden çarşı esnafı, “Önceden 72 dükkân vardı ama beş yıl önce yarısını yıktılar. Şimdi 36 dükkân kaldık şimdi ve yıkımın gerçekleştiği bölüm kendi haline bırakıldığından işler kesildi. Artık kimse buraya gelip de alışveriş yapmıyor” diye tepki gösterdi.

13 AY SONRA YENİDEN KAPATILDI

Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla 2016’da Çankaya Belediyesi’nden Büyükşehir Belediyesi’ne geçen Sıhhiye Çok Katlı Otoparkı, bakım çalışmaları nedeniyle bir yıl kapalı kaldıktan sonra Temmuz 2017’de yeniden hizmete açıldı. Ancak otopark, işletmeci vakfın ruhsatı olmadığı gerekçesiyle geçen ağustos ayında yeniden kapatıldı.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Çok katlı mağduriyet hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 27 Kasım 2018 tarihinde saat 09 39’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Çok katlı mağduriyet haberi güncellenecektir.

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