Çocuklardan tarihe yolculuk

Üyeler, tarihi ve kültürel mirasın benimsenmesi, korunması ve sahip çıkılması amacıyla Ankara Kalesi etrafında bulunan tarihi yerlerde incelemelerde bulundu. Çocuk Meclisi üyelerinin atölye çalışmasına katılan ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, “Çocuklarla yaptığımız atölye çalışmasında onlara bu tarihi yapıların korunmasına ilişkin görüşleri soruldu. Bundan sonraki proje çalışmalarında çocukların görüşleri bize ışık tutacak ve bizlere katkı sağlayacak” dedi. Çocuk Meclisi üyeleri, gözlemlerinin yer aldığı bir rapor hazırlayarak Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı’na teslim edecek.





