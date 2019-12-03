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Ankara Haberleri: Çocuklardan tarihe yolculuk

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Çocuklardan tarihe yolculuk

Hürriyet Haber
03.12.2019 - 17:37 |Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) 25. Dönem Çocuk Meclisi üyeleri, Başkent tarihinin korunması için yapılan çalışmalara katkı sağlamak ve farkındalık oluşturmak için harekete geçti.

Hürriyet Haber

Üyeler, tarihi ve kültürel mirasın benimsenmesi, korunması ve sahip çıkılması amacıyla Ankara Kalesi etrafında bulunan tarihi yerlerde incelemelerde bulundu. Çocuk Meclisi üyelerinin atölye çalışmasına katılan ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, “Çocuklarla yaptığımız atölye çalışmasında onlara bu tarihi yapıların korunmasına ilişkin görüşleri soruldu. Bundan sonraki proje çalışmalarında çocukların görüşleri bize ışık tutacak ve bizlere katkı sağlayacak” dedi. Çocuk Meclisi üyeleri, gözlemlerinin yer aldığı bir rapor hazırlayarak Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı’na teslim edecek.

 



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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Çocuklardan tarihe yolculuk hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 03 Aralık 2019 tarihinde saat 17 37’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Çocuklardan tarihe yolculuk haberi güncellenecektir.

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