Çocuklar yolda veliler isyanda

Keçiören Yükseltepe Mahallesi’ndeki yeni yerleşim bölgesinde bu yıl eğitim-öğretime başlayan Şehit Zafer Çalışkan Anadolu Lisesi ile Şehit Bayram Kavcı Ortaokulu’nda eğitim gören öğrenciler, okul çevresinde gerekli trafik önlemleri bulunmadığı için kaza tehlikesi atlatıyor. Öğrencilerin, yan yana bulunan iki okula gelip giderken kullandıkları Murat Çobanoğlu ve 1819 caddeler ile 1853 Sokak’ta yaya geçidi ya da trafik lambası bulunmuyor. Okul giriş ve çıkış saatlerinde trafiğin de yoğunlaşması sebebiyle öğrenciler, yolun karşısına geçerken zorluk çekiyor. Kaldırımın olmadığı alanlarda ise öğrenciler, araçlarla yan yana yürümek zorunda kalıyor.

ÇOCUKLARININ YOLUNU GÖZLÜYORLAR

Araçlarla burun buruna gelmek istemeyen küçük yaştaki öğrenciler ise rampada bulunan boş araziyi kullanıyor. Çocukların yaşadığı tehlike yüzünden mahalle sakinleri de diken üstünde yaşıyor. Ebeveynler, sabah ve akşam saatlerinde çocuklarıyla birlikte okula gelip gidiyor. Yaşlı olan anne ve babalar ise rampada yürüyemedikleri için yolun üst kısmında bekleyip, çocuklarının yolunu gözlüyor. Çocuklarının can güvenliğinden korkan veliler, bölgeye yaya geçidi, trafik lambası ve kaldırım yapılmasını isteyerek, şunları söyledi:

TRAFİK LAMBASI YA DA YAYA GEÇİDİ

“Okul açılış ve kapanış saatleri, trafiğin yoğun olduğu saatlere denk geldiği için kavşak çok tehlikeli oluyor. Çocuklarımız yolun karşısına geçmeye çalışırken, arabaların arasında kalıyorlar. Çok defa kaza tehlikesi de atlattılar. Okula gidiyorlar ama korkuyoruz. Canımız yanmadan önlem alınmasını istiyoruz. Emniyet, Ankara Büyükşehir Belediyesi ya da Keçiören Belediyesi’nden hangisi yapacaksa; yetki kimdeyse bir lamba yahut doğru düzgün bir yaya geçidi yapılmasını talep ediyoruz.”

Okuldan evlerine dönerken araçlarla burun buruna gelmek istemeyen öğrenciler, rampadaki araziyi tırmanarak yollarını kısaltıyorlar.

Okul başlangıç ve çıkış saatlerinde velilerden bazıları, yola kadar inip çocuklarının yolunu gözlüyor.