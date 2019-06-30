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Ankara Haberleri: Çocuklar sanatla bir araya geldi

ANKARA HABERLERİ

Çocuklar sanatla bir araya geldi

Hürriyet Haber
30.06.2019 - 13:54Son Güncelleme :

İltica ve Göç Araştırmalar Merkezi (İGAM) ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği Dünya Mülteciler Günü etkinliği, Türk ve mülteci çocukları sanat aracılığıyla kaynaştırdı.

Hürriyet Haber

Keçiören’de düzenlenen ve uyum için sanatın öneminin bir kez daha gözler önüne serildiği etkinlikte, Türk ve mülteci çocuklar, aynı folklar ekibinde oynadı, koroda şarkı söyledi. İGAM Başkanı Metin Çoratabır, bugüne kadar Suriyelilerin barış içinde ülkelerine dönmelerinin beklendiğini ancak barış koşullarının sağlanamadığını belirterek, “Şunu unutmamak gerekiyor; daha uzun süre, mültecilerle yaşama gerçeği ile karşı karşıyayız. Herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor” dedi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Çocuklar sanatla bir araya geldi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 30 Haziran 2019 tarihinde saat 13 54’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Çocuklar sanatla bir araya geldi haberi güncellenecektir.

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