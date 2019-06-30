Çocuklar sanatla bir araya geldi

Keçiören’de düzenlenen ve uyum için sanatın öneminin bir kez daha gözler önüne serildiği etkinlikte, Türk ve mülteci çocuklar, aynı folklar ekibinde oynadı, koroda şarkı söyledi. İGAM Başkanı Metin Çoratabır, bugüne kadar Suriyelilerin barış içinde ülkelerine dönmelerinin beklendiğini ancak barış koşullarının sağlanamadığını belirterek, “Şunu unutmamak gerekiyor; daha uzun süre, mültecilerle yaşama gerçeği ile karşı karşıyayız. Herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor” dedi.