Keçiören’de düzenlenen ve uyum için sanatın öneminin bir kez daha gözler önüne serildiği etkinlikte, Türk ve mülteci çocuklar, aynı folklar ekibinde oynadı, koroda şarkı söyledi. İGAM Başkanı Metin Çoratabır, bugüne kadar Suriyelilerin barış içinde ülkelerine dönmelerinin beklendiğini ancak barış koşullarının sağlanamadığını belirterek, “Şunu unutmamak gerekiyor; daha uzun süre, mültecilerle yaşama gerçeği ile karşı karşıyayız. Herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor” dedi.
Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Çocuklar sanatla bir araya geldi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 30 Haziran 2019 tarihinde saat 13 54’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Çocuklar sanatla bir araya geldi haberi güncellenecektir.