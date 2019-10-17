Çocuklar önergelerini mecliste okuyacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı, Ceren Hızlı başkanlığında ziyaret eden Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi üyeleri, kent gündemine ilişkin önerilerde bulundu. Çocukların sorularını büyük bir içtenlikle yanıtlayan Başkan Yavaş, ulaşımdan eğitime talep ve görüşleri tek tek dinleyerek not aldı ve kent yönetiminde çocukların görüşlerine yer vereceğini söyledi. Çocuk Meclisi olarak aldıkları tavsiye kararları ve önergelerini Belediye Meclisi’ne gelerek okuyabileceklerini belirten Başkan Yavaş, “Her ayın ikinci pazartesi günü Belediye Meclisi toplanıyor. Üstelik canlı yayınlanıyor. Gelin burada önergelerinizi okuyun” dedi. Yerel yönetimlerin çocukların beklentilerini karşılayacak projeleri dikkate alması gerektiğini belirten Başkan Yavaş, çocukların evlerinin yakınındaki parklarda spor yapabilecekleri alanları çoğaltacaklarını söyledi.

EN BÜYÜK HAYALİM SOKAKTA OYNAMAKTI

“Çocukların en önemli sorunu nedir?” sorusuyla karşılaşan Başkan Yavaş, “Çocukların en önemli sorunu sağlıklı beslenmek, sağlıklı yaşamak ve iyi bir eğitime erişimdir. Bu yıl bin 600 öğrencinin servis ücretini karşılıyoruz. 5-6 bin öğrencinin de ücretsiz toplu taşımasını sağlıyoruz. Çocukların iyi eğitim alması için bu yardımları yapıyoruz” yanıtını verdi. Çocukken en büyük hayalinin ne olduğu şeklindeki bir soru üzerine ise Başkan Yavaş, “Çocukken gazete büfemizde çalıştım. O zaman en büyük hayalim sokakta oynamaktı” dedi. Çocuk Meclisi üyeleri Başkan Yavaş’ı 17 Kasım’da gerçekleşecek 25. dönem mazbata törenine davet etti.