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Ankara Haberleri: Çocuklar önergelerini mecliste okuyacak

ANKARA HABERLERİ

Çocuklar önergelerini mecliste okuyacak

Hürriyet Haber
17.10.2019 - 15:17 |Son Güncelleme :

Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi üyelerinin ziyaret edip kent gündemine ilişkin önerilerde bulunduğu Başkan Mansur Yavaş, aldıkları tavsiye kararları ve önergeleri Belediye Meclisi’nde okuyabileceklerini belirtti.

Hürriyet Haber

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı, Ceren Hızlı başkanlığında ziyaret eden Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi üyeleri, kent gündemine ilişkin önerilerde bulundu. Çocukların sorularını büyük bir içtenlikle yanıtlayan Başkan Yavaş, ulaşımdan eğitime talep ve görüşleri tek tek dinleyerek not aldı ve kent yönetiminde çocukların görüşlerine yer vereceğini söyledi. Çocuk Meclisi olarak aldıkları tavsiye kararları ve önergelerini Belediye Meclisi’ne gelerek okuyabileceklerini belirten Başkan Yavaş, “Her ayın ikinci pazartesi günü Belediye Meclisi toplanıyor. Üstelik canlı yayınlanıyor. Gelin burada önergelerinizi okuyun” dedi. Yerel yönetimlerin çocukların beklentilerini karşılayacak projeleri dikkate alması gerektiğini belirten Başkan Yavaş, çocukların evlerinin yakınındaki parklarda spor yapabilecekleri alanları çoğaltacaklarını söyledi.

Çocuklar önergelerini mecliste okuyacak

EN BÜYÜK HAYALİM SOKAKTA OYNAMAKTI

“Çocukların en önemli sorunu nedir?” sorusuyla karşılaşan Başkan Yavaş, “Çocukların en önemli sorunu sağlıklı beslenmek, sağlıklı yaşamak ve iyi bir eğitime erişimdir. Bu yıl bin 600 öğrencinin servis ücretini karşılıyoruz. 5-6 bin öğrencinin de ücretsiz toplu taşımasını sağlıyoruz. Çocukların iyi eğitim alması için bu yardımları yapıyoruz” yanıtını verdi. Çocukken en büyük hayalinin ne olduğu şeklindeki bir soru üzerine ise Başkan Yavaş, “Çocukken gazete büfemizde çalıştım. O zaman en büyük hayalim sokakta oynamaktı” dedi. Çocuk Meclisi üyeleri Başkan Yavaş’ı 17 Kasım’da gerçekleşecek 25. dönem mazbata törenine davet etti.

Çocuklar önergelerini mecliste okuyacak

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Çocuklar önergelerini mecliste okuyacak hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 17 Ekim 2019 tarihinde saat 15 17’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Çocuklar önergelerini mecliste okuyacak haberi güncellenecektir.

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