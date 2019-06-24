Çocuklar için spor zamanı

Hürriyet Ankara, yaz tatilinde çocuklarını spor okullarına göndermek isteyen aileler için ‘YAZ SPOR OKULLARI DOSYASI’ hazırladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin tamamı ücretsiz olan ve kayıtları devam eden yaz spor okulları şöyle:

BÜYÜKŞEHİR’DE KAYITLAR BUGÜN BAŞLIYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, 5-14 yaş aralığındaki çocuklar için açtığı ve üç ay sürecek olan yaz spor okullarının kayıtları bugün başlıyor. Çocuk kulüpleri bünyesindeki yaz spor okullarında; tenis, jimnastik, karate, yüzme, voleybol, basketbol ve futbol gibi kurslar bulunuyor. Kurslar için yıl boyunca kayıt yaptırma imkânı sağlanırken, yaz okulları için yeni kayıt yaptırmak isteyenler kimlik fotokopisi ve 1 adet vesikalık fotoğrafla kentin farklı yerlerinde bulunan aile yaşam merkezlerine başvurabiliyor.

ALTINDAĞ



KAYIT İÇİN ACELE EDİN

Altındağ Belediyesi yaz okulu, 17 mahallede bulunan gençlik merkezlerinde açılacak. 10-18 yaş aralığına yönelik kurslar arasında yüzme, okçuluk, futbol, basketbol, voleybol, hentbol, fitness, masa tenisi gibi 32 farklı branş bulunuyor. Yaz okullarından faydalanmak için Altındağ’da ikamet ediyor olmak ve 17 mahallede hizmet veren gençlik merkezlerinden birine üye olmak yeterli. 1 Temmuz’da faaliyete başlayacak olan yaz okulları için gençlik merkezlerine 30 Haziran’a kadar kayıt yaptırılabilecek.

YENİMAHALLE

DERSLER BAŞLADI KAYITLAR DEVAM

Yenimahalle Belediyesi’nin yaz okulları, alanında uzman spor eğitmenleri eşliğinde ilk derslerine başladı. Kurslarda 7-14 yaş aralığındaki çocuklar, basketbol, futbol, hentbol, voleybol, jimnastik, badminton, kick boks, masa tenisi ve halk oyunları gibi 9 ayrı branşta eğitim alacak. 24 Ağustos Cumartesi gününe kadar sürecek olan yaz okuluna çocuklarını yazdırmak isteyen ilçe sakinleri, Gazi Mustafa Kemal Spor Merkezi içerisinde bulunan kayıt bürosundan başvurularını yapabilecek. Kurslara kayıtlar devam ediyor.

MAMAK

İKİ DÖNEM BOYUNCA KURS VAR

Mamak Belediyesi’nin İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak düzenledği yaz spor okullarında futbol, voleybol, basketbol, dart, masa tenisi, satranç, güreş, tekvando, jimnastik ve atletizm branşları yer alıyor. 7-14 yaş grubuna yönelik kursların birinci dönemi, 1-31 Temmuz tarihleri arasında, ikinci dönemi ise 1-31 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek. Kurslara kayıtlar başladı. Kayıt yaptırmak isteyenler Mamak Belediyesi’ne başvurabiliyor.

SİNCAN

HAFTADA 3 GÜN FUTBOL

Sincan Belediyespor Kulübü tarafından düzenlenen yaz okuluna 7-12 yaş grubu çocuklar katılabiliyor. Belediyeye başvurularak yapılabilen yaz okulunun kayıtları ise devam ediyor. Yaz okulunda futbol ve güreş dallarında kurs imkanı bulunuyor. Futbol kursları, haftanın 3 günü 15 Temmuz Milli Birlik Stadı’nda düzenlenecek. Yaz Güreş Okulu’na kayıt yaptıran öğrenciler de antrenmanlarını Sincan Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirecek. Kurslar 2 Ağustos’a kadar devam edecek.

KEÇİÖREN

BİR KİŞİ İKİ BRANŞ SEÇEBİLİYOR

Keçiören Belediyesi tarafından 6-14 yaş aralığındaki tüm çocuklar ve gençler için açılan yaz spor okulu kursunda bir kişi en fazla iki branş seçebiliyor. 1 Ağustos’a kadar kayıtların devam ettiği kurslarda engelliler yüzme, jimnastik, voleybol, yüzme, basketbol, tenis, masa tenisi, badminton, okçuluk, güreş, karate, tekvando, halter, satranç, eskrim, atletizm, dart ve futbol branşları yer alıyor. Başvurular Keçiören Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Etlik Yüzme Havuzu ve Ali Özdemir Spor Kompleksi’ne yapılabiliyor. Eğitimlere başlayan kurslar 29 Ağustos’a kadar devam edecek.

ÇANKAYA

BİN 750 KURSİYER

Çankaya Belediyesi’nin 7-14 yaş arası çocuklara yönelik düzenlediği yaz spor okulunun kayıtları 21 Haziran’da sona erdi. Bu yıl kapasitesi yüzde 25 artırılan kurslarda bin 750 öğrenci yer alıyor. Futbol, basketbol, voleybol, tenis, yüzme ve karate branşlarının yer aldığı kurslar 26 Haziran’da başlayacak.