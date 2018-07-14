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Ankara Haberleri: Çocuklar için denetim

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Çocuklar için denetim

AA
14.07.2018 - 14:13Son Güncelleme :

Emniyet ve Jandarma birimlerinden 40 bin 104 personelin katılımıyla ülke genelinde 6 bin 981 noktada "Çocuklarımız Güvende Uygulaması" yapılıyor.

AA

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, eğitim ve öğretimin sona ermesiyle tatile çıkan çocukların daha çok vakit geçirmeye başladıkları sokaklar, parklar ve tatil yörelerinde huzur ve güven ortamının devamlılığının sağlanması amacıyla "Çocuklarımız Güvende Uygulaması" gerçekleştiriliyor. İkincisi yapılan uygulamaya, 23 bin 760'ı polis, 16 bin 344'ü jandarma olmak üzere 40 bin 104 personel katılıyor. Uygulamada 8 bin 990 kara, bir deniz ve 2 hava aracı ile 126 dedektör köpeği kullanılıyor. Ekiplerce 6 bin 981 noktada gerçekleştirilen uygulama 3 aşamalı olacak şekilde planlandı. Bu kapsamda sabah saatlerinde çocuk park ve bahçeleri denetlendi.
Akşam saatlerinde risk analizi yapabilen personelin de bulunduğu 5'er kişilik ekiplerle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde, sokak, bulvar, alışveriş merkezi gibi yerlerde sürdürülen uygulama, gece saatlerinde ise sinema, kafe, kahvehane, restoran gibi umuma açık eğlence merkezleri ve dinlenme yerlerinde yapılacak denetlemelerle devam edecek. Uygulama kapsamında ekiplerce şüpheli görülen kişiler, mobil tabletler aracılığıyla kimlik sorgulamasından geçiriliyor. 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Çocuklar için denetim hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 14 Temmuz 2018 tarihinde saat 14 13’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Çocuklar için denetim haberi güncellenecektir.

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