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Ankara Haberleri: Çocuk parkı gibi ameliyathane

ANKARA HABERLERİ

Çocuk parkı gibi ameliyathane

Duygu YENER/AA
28.08.2019 - 14:09Son Güncelleme :

Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin ameliyathanesi, çocukların korkularını yenmesi için renkli olarak tasarlandı. Çocuklar, çizgi film kahramanlarının figürlerinin yer aldığı ameliyathaneye akülü araba ile oynayarak götürülüyor.

Duygu YENER/AA

Türkiye’nin en büyük çocuk hastanelerinden olan Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin ameliyathanesi, çocuklar için özel olarak düzenlendi. Çocukların hem hastane hem de ameliyat korkularını önlemek için gönüllülerin de desteğiyle yapılan çalışmada, ameliyathane girişi, bekleme odası ve uyandırma bölümünün yer aldığı alanlar, çocukların sevdikleri çizgi film kahramanlarının figürleriyle boyandı. Adeta bir oyun parkını andıran ameliyathane, akülü araba, lego ve çocukların sevdiği oyuncaklar ile donatıldı.

Çocuk parkı gibi ameliyathane

ENDİŞELERİNİ AZALTIYORUZ

Hastaneye gidecek çocuklarda genellikle kaygı başladığına dikkat çeken Hastane Başhekimi Doç. Dr. Zülfikar Akelma şunları söyledi: “Sadece beyaz önlüğü görmeleri bile onları ürkütmeye yetiyor. Çocuk hastanemizde bütün servislerde onlara sevecen gelebilecek, kendilerini evlerinde hissettirecek ortamlar hazırlamayı önemsiyoruz. Bunun için de servislerimizde mini kütüphaneler, oyuncaklar, duvarlardaki çizimler ve fotoğraflarla endişelerini azaltmaya çalışıyoruz. Ameliyathane insanın hayatında bir ya da iki, belki de hiç gitmeyeceği yerlerden biridir.

Çocuk parkı gibi ameliyathane

EVİNDEYMİŞ GİBİ HİSSEDİYOR

Çocukların aileleri de ameliyathane önünde beklerken büyük kaygı yaşıyor. Hijyen ve temizlik kurallarına engel olmayacak şekilde onları ameliyat öncesi hazırlama noktasında özel bir alan oluşturduk. Çocukların anksiyetesini unutturacak çizimlerle onlara uygun bir alan hazırladık. Ameliyathane girişinden çevresine kadar ışıklı, renkli, çocukların hoşlandığı çiçekli, böcekli çizgi film kahramanlarından oluşan kesitlerle duvarları donattık. Ameliyathaneden çıktıktan sonra da uyanma esnasında çocuklarda annesi ve babası yanında olsa dahi bir huzursuzluk, tepkiler olabiliyor. Orada da kendilerini evinde ya da bir oyun parkında hissettirebilecek ortamda karşılıyoruz.”

AMELİYATHANEYE AKÜLÜ ARABA SERVİSİ

Hastanede operasyon öncesinde damar yolu açılan çocuk hastaların oyun parkındaki gibi bir ya da iki arkadaşı ile aynı anda vakit geçirebildiğini kaydeden Zülfikar Akelma, “Çocuk akülü arabaya binerek, oyun oynayarak ameliyathaneye giriyor. Ekibimiz oldukça ilgili bir şekilde çocuğu karşılıyor. Ameliyatın çocukta stres bozukluğuna yol açmaması sağlanıyor” dedi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Çocuk parkı gibi ameliyathane hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 28 Ağustos 2019 tarihinde saat 14 09’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Çocuk parkı gibi ameliyathane haberi güncellenecektir.

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