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Ankara Haberleri: Çocuk Meclisi’nde ilk genel kurul

ANKARA HABERLERİ

Çocuk Meclisi’nde ilk genel kurul

Hürriyet Haber
11.12.2019 - 09:22 |Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediyesi 25’inci Dönem Çocuk Meclisi üyeleri ilk genel kurul toplantısını yaptı.

Hürriyet Haber

Çocuk Meclisi üyeleri; eğitimden sağlığa, ulaşımdan sokak hayvanlarına, spordan teknolojiye, engelliler ve çalıştırılan çocukların haklarının korunmasına kadar 43 yeni maddeyi karara bağladı. Tek tek kendi görüşlerini dile getiren meclis üyeleri, çocukları yakından ilgilendiren her konuda tespitlerini, eleştirilerini ve çözüm önerilerini de sundu.

KANSERE KARŞI BESLENME EĞİTİMİ

Öte yandan Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) ile bir araya gelen Çocuk Meclisi üyeleri, kanserle mücadele ve sağlıklı beslenme yöntemleri ile ilgili seminer de aldı. LÖSEV Halkla İlişkiler Sorumlusu Macide Ercan, çocuklara kanserden korunmak için doğru beslenme eğitimi verdi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Çocuk Meclisi’nde ilk genel kurul hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 11 Aralık 2019 tarihinde saat 09 22’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Çocuk Meclisi’nde ilk genel kurul haberi güncellenecektir.

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