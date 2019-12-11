Çocuk Meclisi’nde ilk genel kurul

Çocuk Meclisi üyeleri; eğitimden sağlığa, ulaşımdan sokak hayvanlarına, spordan teknolojiye, engelliler ve çalıştırılan çocukların haklarının korunmasına kadar 43 yeni maddeyi karara bağladı. Tek tek kendi görüşlerini dile getiren meclis üyeleri, çocukları yakından ilgilendiren her konuda tespitlerini, eleştirilerini ve çözüm önerilerini de sundu.



KANSERE KARŞI BESLENME EĞİTİMİ



Öte yandan Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) ile bir araya gelen Çocuk Meclisi üyeleri, kanserle mücadele ve sağlıklı beslenme yöntemleri ile ilgili seminer de aldı. LÖSEV Halkla İlişkiler Sorumlusu Macide Ercan, çocuklara kanserden korunmak için doğru beslenme eğitimi verdi.