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Ankara Haberleri: Çocuk Koruma Evleri için ortak çalışma

ANKARA HABERLERİ

Çocuk Koruma Evleri için ortak çalışma

Murat YILMAZ
12.09.2019 - 15:14Son Güncelleme :

Büyükşehir Meclisi’nde tansiyonun yükselmesine neden olan ‘çocuk koruma evlerinin kapatılması’ konusu, önceki gün de Meclis’in ana gündemi oldu.

Murat YILMAZ

AK Parti ve MHP grubu, çocukların mağduriyetinin giderilmesi için Başkan Mansur Yavaş’a çağrıda bulundu. Başkan Yavaş da gruplar arasında ortak bir çalışma ile mevzuata uygun bir çözüm sağlayacaklarını kaydetti.

DAİRE BAŞKANINI GÖREVDEN ALIN

Çocukların mağdur olduklarını belirten AK Parti Grup Başkanvekili Mümin Altunışık özetle şunları söyledi: “Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı’nın hemen görevden alınması gerekiyor. Bu çocukları tek tek sokağa bıraktı. Bu çocuklara acımadan ‘Gelin bu çocukları alın, almazsanız biz ilgilenmiyoruz’ dedi. Eğer bu evlerimiz duruyorsa bu çocuklarımıza sahip çıkalım. Yanlıştan dönmek de bir erdemdir. AK Parti grubu olarak size sonuna kadar destek olalım.”

YENİ BİR PROJE GELİŞTİRİLSİN

MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan ise “Konukevi, sığınma evi, barınma evi gibi yasal terimleri aşabilmek için Büyükşehir Belediyesi, proje geliştirip bu işlere çözüm üretebilir. Bu çocukları mağdur bir şekilde bırakacağımıza yeni bir proje geliştirilsin. Nasıl ki imarla ilgili bir yürütme durdurma kararı geldiğinde hemen uygulamaya koyuyorsak bununla ilgili de yürütmeyi durdurma kararı var. Hemen uygulama yapılıp mağduriyet giderilirse hepimiz memnun oluruz” diye konuştu.

Çocuk Koruma Evleri için ortak çalışma

MEVZUATA UYGUN HALLEDİLSİN

AK Partili Altunışık’ın çözüm çağrısı üzerine “Görevli bir arkadaş verin mevzuata uygun şekilde halledilsin” diyen Başkan Mansur Yavaş ise şunları kaydetti: “Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı ‘Bu çocukları buradan alın, almazsanız sokağa salacağım’ dediyse gereğini yapacağım. Hiçbir Allah’ın kulu çocukların sokağa salınmasına razı olmaz. Bunun doğrusu Sosyal Hizmetler Kurumu ve Aile Bakanlığı ile birlikte yapılması. Boşu boşuna tartışıldı. Gerçekten o ithamları hiçbirimiz hak etmedik.”

Çocuk Koruma Evleri için ortak çalışma

ORADAKİ BİR ÇOCUĞUN İŞLEDİĞİ OLAY

Öte yandan AK Parti Grup Başkanvekili Mümin Altunışık, Mansur Yavaş’ın tecavüz iddiasından sonra Ankara Emniyet Müdürlüğü ile görüştüğünü, emniyetin çocuk koruma evlerinde böyle bir olayın olduğu ile ilgili kaydın bulunmadığı bilgisi verdiğini söyledi. Olayla ilgili belge vereceğini söyleyen Yavaş ise “Olay oradaki bir çocuğun işlediği olay. Çalışanlarla alakası yok. Olay evlerde oldu ama çalışanlarla olmadı” dedi.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Çocuk Koruma Evleri için ortak çalışma hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 12 Eylül 2019 tarihinde saat 15 14’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Çocuk Koruma Evleri için ortak çalışma haberi güncellenecektir.

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