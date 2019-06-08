Çocuğu markette dudağından öptü polis yakaladı

Olay, öğle saatlerinde Öveçler Mahallesi'nde meydana geldi. Markete alışveriş yapmak için giden P.P., kasada aldığı ekmeğin parasını ödeyen 9 yaşındaki kızı dudağından öptü. P.P., daha sonra küçük kızı da yanına alıp, marketten çıktı. Bu sırada market çalışanı, polise ihbarda bulundu. Bunun üzerine markete gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerden yola çıkan ekipler, P.P.'yi kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı. P.P.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.