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Ankara Haberleri: Çocuğu markette dudağından öptü polis yakaladı

ANKARA HABERLERİ

Çocuğu markette dudağından öptü polis yakaladı

Hürriyet Haber
08.06.2019 - 13:03Son Güncelleme :

Çankaya’da marketteki kasada ödeme yapan 9 yaşındaki kız çocuğunu dudağından öpen P.P., polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

Hürriyet Haber

Olay, öğle saatlerinde Öveçler Mahallesi'nde meydana geldi. Markete alışveriş yapmak için giden P.P., kasada aldığı ekmeğin parasını ödeyen 9 yaşındaki kızı dudağından öptü. P.P., daha sonra küçük kızı da yanına alıp, marketten çıktı. Bu sırada market çalışanı, polise ihbarda bulundu. Bunun üzerine markete gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerden yola çıkan ekipler, P.P.'yi kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı. P.P.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Çocuğu markette dudağından öptü polis yakaladı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 08 Haziran 2019 tarihinde saat 13 03’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Çocuğu markette dudağından öptü polis yakaladı haberi güncellenecektir.

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