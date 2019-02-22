Çıraklık’tan kalfalık dönemine geçiyoruz

“Çankaya’da 688 bin seçmen var. Büyükşehir noktasında da oy farkını açmak istiyoruz. Geçtiğimiz 25 yıl Melih Gökçek yönetimlerinden, AK Parti yönetimlerinden en mağdur olan, Büyükşehir’den en az hizmeti alan ilçe Çankaya’dır. Çankaya’nın Büyükşehir’den hizmet noktasında bir alacağı var. Çankayalılar Büyükşehir Belediyesi’nden alacaklarını tahsil etmek için sandığa gidecekler. Çankaya’da katılımın yüzde 90 civarında olacağını düşünüyorum.

YÜZDE 70’İ YAKALAYACAĞIMIZA İNANIYORUM

Mansur Bey Büyükşehir’de, biz Çankaya’da olduğumuzda bundan vatandaşlarımız kazanacak. Çankaya’ya yıllar sonra Büyükşehir hizmeti gelecek. Çankaya başkentin başkenti, devleti temsil ediyoruz, bundan devlet de kazanacak. Mansur Bey ev sahibi, Özhaseki deplasmanda. Mesele Ankaralı olmak değil Ankara’yı bilip bilmemek. Çankayalılar yüzde 90, katılımla Ankara Büyükşehir’de de Mansur Bey’i seçecekler. Geçen seçimde yüzde 64 almıştık, bu kez yüzde 70’i yakalayacağımıza inanıyorum.

BİSİKLET YOLLARINDA BÜYÜKŞEHİR’E TAKILDIK

Mansur Bey başkan olduğunda Ankara’da trafiğe kapalı yaya yolları olacak. Örneğin Bahçelievler 7. Cadde’yi esnafı kalkındıracak çok güzel katılımcı bir proje ile trafiğe kapatıp aynen Paris’te Viyana’da olduğu gibi yayalaştırabiliriz. Örneğin biz ‘bisiklet yolları yapalım’ dedik Büyükşehir engeline takıldık. Sokaktan caddeye çıkıyorsunuz, Büyükşehir’in onayı gerekiyor. Çankaya’nın en büyük yatırımlarını hayata geçirdik. Çankaya tarihinde yapılmayanı yaptık. Her bölgeye gittik, kimseyi ayırt etmeden, ötekileştirmeden, kucakladık, hizmet ettik. Önümüzdeki dönem çok daha iyi hizmetler vereceğiz. Benim açımdan bu çıraklık dönemiydi, şimdi kalfalık dönemine geçmiş bulunuyoruz.

100 FUTBOL SAHASI BÜYÜKLÜĞÜNDE KENT PARKI

Taşdelen Çankaya’da önümüzdeki dönem yapacakları büyük projeleri şöyle anlattı: “Bademlidere’de 100 futbol sahası büyüklüğünde 750 dönüme yeni bir Atatürk Orman Çiftliği yapacağız. Etaplar halinde 5 yılda bitireceğiz. Maltepe AVM’yi gençlik merkezi ve kütüphane haline getiriyoruz. Bin kişilik 24 saat açık bir kütüphane yapacağız, içinde ayrıca tiyatro, sinema salonları olan bir gençlik merkezi olacak. Atatürk Kültür Merkezi’ni 2021 yılında bitireceğiz. Turan Güneş’teki arsamıza Kurtuluş Savaşı Müzesi yapacağız. Üç boyutlu görseller koku, ses efektleri olacak. Adak ve aş evi tesisi kuracağız. ”

Alper Taşdelen Hürriyet Ankara Haber Koordinatörü Deniz Gürel’in sorularını yanıtladı.