Çin’in pilotlarının eğitim rotası Ankara

Birleşmiş Milletler Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu´nun (ICAO) 17 yıl içinde 10 milyon havacı personel yetiştirmeyi hedefleyen uluslararası projesinin yürütücülerinden ve organizasyonun üyesi olan THK Üniversitesi, Çin havayolu şirketlerine pilot yetiştirecek.

Çin´den gelen bir heyet ile THK Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Erman Akbulut, pilotaj eğitimleriyle ilgili ayrıntılar hakkında görüştü. THK Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Haydar Ateş´in Çin´de yaklaşık 2 ay süren görüşmelerinin ardından, THK Genel Başkanı ve THK Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı A. Bertan Nogaylaroğlu ve Çinli temsilciler tarafından anlaşma imzalandı.

254 SAAT 15 DAKİKALIK PROGRAM

Prof. Dr. Akbulut, Çin´den gelecek öğrencilere pilotaj lisans, pilotaj temel eğitimi almış olanların uluslararası ticari pilot olabilmeleri için CPL IR, yangın söndürme ve ambulans uçak ile helikopterleri için pilot ve havacılık İngilizcesi eğitimi olmak üzere 4 kategoride eğitim verileceğini söyledi. Dünya standartlarında eğitim veren THK Üniversitesi´nin yabancı ülkelere yönelik çalışmalarının yoğunlaştığını belirten Akbulut, "THK Üniversitesi, Uluslararası Ticari Pilot Lisansı için alınması gereken 195 saatin üstünde uçuş eğitimi uygulayarak, 254 saat 15 dakikalık programla tüm mezunlarına dünyadaki bir uçuş eğitiminde alınabilecek en üst düzey eğitimi veriyor” dedi. Üniversitede 72 farklı ülkeden öğrenci bulunduğunu ifade eden Akbulut, “Ülke ve yabancı öğrenci sayısını artırmaya yönelik çalışmalar devam ediyor" diye konuştu.

AR-GE MERKEZİ ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Haydar Ateş, THK Üniversitesi ve Çin havayolu şirketlerinin müşterek “İnsansız Hava Araçları AR-GE Merkezi” kurulması konusunda çalışmaların devam ettiğini söyledi. Çin´in havacılık sektöründe hızla büyüdüğünü ve yetişmiş insan gücüne büyük ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Ateş, “Nüfusu 1 buçuk milyara yaklaşan Çin´in kısa vadede ihtiyaç duyduğu uluslararası ticari pilot sayısı 2 bin 200 olarak hesaplanıyor. Kendi imkânları bunu karşılamaya yetmediği için dışarıya yöneliyorlar” dedi.

SORUMLULUĞUMUZ HIZLA ARTIYOR

Havacılık sektörünün hızla büyüdüğünü söyleyen Nogaylaroğlu da, “Türkiye’de eğitim verme yetkinliğine sahip tek kurum olarak sorumluluğumuz çok büyük. Halen THK Üniversitesi ile THY arasında pilot istihdam anlaşması var. THK Üniversitesi aynı zamanda Türk Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri pilot adayı öğrencilerinin temel eğitimini de vermektedir. Bu alanda çok önemli tecrübe ve yetkinliğe sahip olan öncü kuruluş THK ve THK Üniversitesi´nin sorumlulukları gün geçtikçe artıyor” dedi.