Çinçin’in şampiyon yumrukları

Altındağ Çinçin’de yaşayan çocuk ve gençler, sokaklardan çıkıp Türkiye şampiyonluğuna uzanan hikâyeleriyle Ankara’nın da gurur kaynağı oluyor. Çinçin’in orta yerindeki Yeni Altındağ Belediyesi Spor’da, boks antrenörü Erdal Bayramhan’la tanışan ve yaşları 10 ila 17 arasında değişen 30 demir yumruk, bambaşka bir hayata adım attı. Onlar şimdi de, daha önce elde ettikleri başarılarına yeni başarılar eklemek için sıkı bir antrenman programı uyguluyor.

Baran Kırkgöz

BİZİMKİSİ AİLE HİKÂYESİ

Geçen yıl 31 kiloda 65 sporcunun yarıştığı Türkiye Şampiyonası’nda ‘şampiyon’ olan 14 yaşındaki Baran Kırkgöz, şunları söyledi:

“Beni ve arkadaşlarımı kötü alışkanlıklardan uzak tutan hocalarımıza layık olmaya çalışıyoruz. Bizimkisi sadece bir kulüp hikâyesi değil, aile hikâyesi. Ben, Türkiye Şampiyonu oldum. Hedefim, Avrupa ve Dünya Şampiyonu olmak. Sonra da ülkemi olimpiyatlarda temsil etmek.

MAKUS TALİHİNİ AYDINLATIYOR

Altındağ’a madalyalarla döneceğiz ve kendimiz gibi çocuklara örnek olacağız. Tüm arkadaşlarımızla amacımız ve hayallerimiz böyle. Altındağ Belediyesi’ne ve hocalarıma bize verdikleri destek için çok teşekkür ediyorum.” Kendisinin de yetiştiği mahalleye vefa borcunu ödediğini belirten antrenör Erdal Bayramhan da “Boks, Çinçin’de doğan çocukların makus talihini aydınlatıyor” dedi.

GURUR TABLOSU

Ringde rakipleriyle mücadele ederken, kötü kaderlerini yumruklarıyla yere seren şampiyonlardan bazılarının yaşları ve elde ettikleri dereceler şöyle:

Baran Kırkgöz (14): Geçen yıl 65 sporcunun yarıştığı Türkiye Şampiyonası’nda, 31 kiloda Türkiye Şampiyonu oldu.

Furkan Arslan (13): 50 kilo alt minikler kategorisinde Türkiye Şampiyonu.

Berkay Ünal (13): 44 kiloda Türkiye 2’ncisi.

Enes Özecik (14): 48 kilo üst minikler kategorisinde Türkiye 3’üncüsü.

İbrahim Demirkol: (14) 46 kiloda Ankara Şampiyonu.

Ufuk Kılıç (12): 38.5 kiloda Ankara Şampiyonu.

AMACIMIZ HER ALTINDAĞLI ÇOCUĞUN BİR FAALİYETTE OLMASI

Altındağ’da sporu ve sporcuları desteklemeye devam edeceklerini belirten Belediye Başkanı Asım Balcı şunları söyledi: “İlçemizde bulunan tüm gençlerimizin daha iyi yetişmelerine katkı vermek için eğitim, kültür, sanat ve spor etkinliklerine ağırlık vereceğiz. Amacımız Altındağlı her bir çocuğun herhangi bir sportif ve sanatsal faaliyetin içerisinde olması. Bu nedenle okullarımız ve velilerimizle el ele vererek ortak projeler üreteceğiz. Her çocuk keşfedilmeyi bekleyen bir hazinedir. Allah’ın izniyle bizler de bu hazineleri gün yüzüne çıkaracağız. Biz inanıyoruz ki Altındağ; eğitimin, sporun, sanatın ve kültürün başkenti olacak.”