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Ankara Haberleri: Çinçin’in Kartal’ı Gürcistan’da

ANKARA HABERLERİ

Çinçin’in Kartal’ı Gürcistan’da

Murat YILMAZ
05.08.2019 - 15:07Son Güncelleme :

Üst Minikler Türkiye Boks Şampiyonası’nda 50 rakibini mağlup ederek Türkiye Şampiyonu olan 13 yaşındaki Refik Kartal, Gürcistan’da önceki gün başlayan Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil ediyor. Çinçinli Kartal’ının hedefi Avrupa Şampiyonluğu.

Murat YILMAZ

Ankara’nın Çinçin, Yenidoğan ve Hıdırlıktepe semtlerinde artık olaylar değil, şampiyonluklar konuşuluyor. Boks sporunda başarıdan başarıya koşan çocuk ve gençler başkent Ankara’nın da gurur kaynağı oluyor.

SPORLA YENİ BİR HAYAT

Yeni Altındağ Belediyesi Spor bünyesinde boksla tanışan sporcular, katıldıkları turnuva ve şampiyonalardan madalyalarla dönüyor. Onlardan biri de, Çinçin’de yaşayan 13 yaşındaki Refik Kartal. Çinçin’in Kartal’ı, Gümüşhane’de düzenlenen Üst Minikler Türkiye Boks Şampiyonası’nda (40 kiloda) 50 rakibini yenerek Türkiye Şampiyonu oldu. Kartal şimdi de, önceki gün Gürcistan’da başlayan Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil ediyor. Yolculuk öncesi Hürriyet Ankara’ya konuşan Kartal, hedefi için “Avrupa Şampiyonu olmak” dedi ve “Spor sayesinde yeni bir hayata başladım. Bütün arkadaşlarıma sporla uğraşmalarını tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.

‘HACI’ FİNALE KALDI

Yeni Altındağ Belediyesi Spor’un ‘Hacı’ lakaplı sporcusu 14 yaşındaki Baran Kırkgöz de Üst Minikler Türkiye Boks Şampiyonası’nda (38 kiloda) Türkiye 2’ncisi oldu. Bu kategoride 64 sporcu arasından finale kalmayı başaran Kırkgöz, finalde rakibine 30 saniyelik farkla yenildi.

Çinçin’in Kartal’ı Gürcistan’da

FORMLARINI KORUMALARI İÇİN BİSİKLET

Üst Minikler Türkiye Boks Şampiyonası sonrasında Refik Kartal ve Baran Kırkgöz, antrenörleri Erdal Bayramhan ile birlikte Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı’yı ziyaret ettiler. Formlarını korumaları için şampiyonları bisikletle ödüllendiren Başkan Balcı, “Altındağ Belediyesi olarak bireysel sporlara büyük önem veriyoruz. İki güzel kardeşimizin madalya kazanması bizleri hem gururlandırdı, hem de gelecek adına umutlandırdı. Altındağ’da her gencin bir spor veya sanat dalıyla uğraşması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Elde edilen dereceler tabii ki çok önemli ama her çocuğumuzun bu tip uğraşlar içerisinde olmaları bizim için daha önemli” diye konuştu

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Çinçin’in Kartal’ı Gürcistan’da hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 05 Ağustos 2019 tarihinde saat 15 07’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Çinçin’in Kartal’ı Gürcistan’da haberi güncellenecektir.

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