Çılgın proje Millet Bahçesi oluyor

Özel bir televizyon kanalında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, akıbeti merak edilen Kanal Ankara’ya ilişkin şunları söyledi:

GÖLBAŞI’NDAN İMRAHOR’A

“İhale aşamasındaydı. Çevre ve Şehircilik Bakanımızla yaptığımız görüşmede bu alanın Millet Bahçesi olarak yapılması noktasında mutabık kaldık. Bakanımızın talimatlarıyla Kanal Ankara, Gölbaşı’na yapılacak Millet Bahçesi ile birleştirilerek bir bütün halinde olacak. Gölbaşı’ndan başlayacak ve İmrahor Vadisi’ni de içine dahil ederek Ankara için büyük ve önemli bir rekreasyon alanı ve dinlenme merkezi olacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) marifetiyle Kanal Ankara’nın inşasına başlanacak. Atatürk Kültür Merkezi’nin olduğu alana yapılacak Millet Bahçesi’nin de projeleri tamamlanmak üzere, inşaatına da kısa süre içinde başlanacak.”

ANKAPARK İÇİN TARİH VERMEM DOĞRU OLMAZ

“Ankapark’ın işletilmesiyle ilgili firmayla sözleşmemizi yaptık. Oradaki oyuncakların teslim işlemleri tamamlanmak üzere. Önümüzdeki günlerde işletmeci firma da hazırlıklarına başlyacak. Orada dükkanlar ve kafeler var, onların dekorasyonu ya da kiraya verilmesi gibi süreçler olacak. Şu anda açılış için benim bir tarih vermem doğru olmaz.”

DÖRT FARKLI BARINAK İÇİN TAHSİS ÇALIŞMASI

“Pet shoplarda bu canlıların satılmasının uygun olmadığını söyledim; halen o sözümün arkasındayım. Hem ilçe belediyeleri hem de büyükşehir belediyesi olarak barınaklarımız var. Evcil hayvan beslemek isteyen aileler gelip buralardan sahiplenirlerse çok daha faydalı olur. Hayvanların rahat bir ortamda yaşayabilmelerine imkan salayacak mekanları da sağlamaya çalışıyoruz. Karataş bölgesinde 100 dönümlük bir orman alanını Orman Bakanlığı’ndan tahsisini gerçekleştirdik. Büyük bir kompleksin inşaatına başlıyoruz. Mamak’ta, Yenikent’ten sonraki ormanlık alanda ve Keçiören tarafında yani şehrin dört bir yanında yer tahsis edilmesi için çabalıyoruz.”