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Ankara Haberleri: Çılgın proje Millet Bahçesi oluyor

ANKARA HABERLERİ

Çılgın proje Millet Bahçesi oluyor

Hürriyet Haber
07.11.2018 - 16:40Son Güncelleme :

Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Melih Gökçek’in bir önceki seçim döneminde vaatlerinden biri olan; Aşağı İmrahor, Orta İmrahor, Yukarı İmrahor, Yakupabdal, Yeşilkent, Karataş ve Boztepe mahallelerinden geçmesi planlanan ve yaklaşık 3 milyon metrekarelik alanı kapsayan Kanal Ankara projesi, Gölbaşı’na yapılması planlanan Millet Bahçesi ile birleştirilecek.

Hürriyet Haber

Özel bir televizyon kanalında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, akıbeti merak edilen Kanal Ankara’ya ilişkin şunları söyledi:

GÖLBAŞI’NDAN İMRAHOR’A

“İhale aşamasındaydı. Çevre ve Şehircilik Bakanımızla yaptığımız görüşmede bu alanın Millet Bahçesi olarak yapılması noktasında mutabık kaldık. Bakanımızın talimatlarıyla Kanal Ankara, Gölbaşı’na yapılacak Millet Bahçesi ile birleştirilerek bir bütün halinde olacak. Gölbaşı’ndan başlayacak ve İmrahor Vadisi’ni de içine dahil ederek Ankara için büyük ve önemli bir rekreasyon alanı ve dinlenme merkezi olacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) marifetiyle Kanal Ankara’nın inşasına başlanacak. Atatürk Kültür Merkezi’nin olduğu alana yapılacak Millet Bahçesi’nin de projeleri tamamlanmak üzere, inşaatına da kısa süre içinde başlanacak.”

ANKAPARK İÇİN TARİH VERMEM DOĞRU OLMAZ

“Ankapark’ın işletilmesiyle ilgili firmayla sözleşmemizi yaptık. Oradaki oyuncakların teslim işlemleri tamamlanmak üzere. Önümüzdeki günlerde işletmeci firma da hazırlıklarına başlyacak. Orada dükkanlar ve kafeler var, onların dekorasyonu ya da kiraya verilmesi gibi süreçler olacak. Şu anda açılış için benim bir tarih vermem doğru olmaz.”

DÖRT FARKLI BARINAK İÇİN TAHSİS ÇALIŞMASI

“Pet shoplarda bu canlıların satılmasının uygun olmadığını söyledim; halen o sözümün arkasındayım. Hem ilçe belediyeleri hem de büyükşehir belediyesi olarak barınaklarımız var. Evcil hayvan beslemek isteyen aileler gelip buralardan sahiplenirlerse çok daha faydalı olur. Hayvanların rahat bir ortamda yaşayabilmelerine imkan salayacak mekanları da sağlamaya çalışıyoruz. Karataş bölgesinde 100 dönümlük bir orman alanını Orman Bakanlığı’ndan tahsisini gerçekleştirdik. Büyük bir kompleksin inşaatına başlıyoruz. Mamak’ta, Yenikent’ten sonraki ormanlık alanda ve Keçiören tarafında yani şehrin dört bir yanında yer tahsis edilmesi için çabalıyoruz.”

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Çılgın proje Millet Bahçesi oluyor hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 07 Kasım 2018 tarihinde saat 16 40’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Çılgın proje Millet Bahçesi oluyor haberi güncellenecektir.

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