‘Çıkış noktası olabiliriz’

Katılımcılara coğrafi işaretli ürünlerin, gastronomi ve turizme olan katkısının anlatıldığı oturumu Hürriyet Ankara Haber Koordinatörü Deniz Gürel yönetti. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi öğretim üyesi Prof. Fügen Durlu Özkaya, Moldova Devlet Fikri Mülkiyet Hakları Kurumu Marka ve Endüstriyel Tasarım Bölümü Müdür Yardımcısı Dr. Natalia Mogol ve Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) Başkanı Zeki Açıköz’ün konuşmalarının ardından oturumla ilgili değerlendirmelerde bulunan Gürel, şunları söyledi:

ÜLKE TANITIMINA KATKI

“Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi, ilkinde bize bunun ne olduğunu öğretti, ikincisinde de pekiştirdik. Günümüz dünyasında yerelleşme, değerlerin ön plana çıkarılması, günümüz borsasının kıymetli kağıtlarından. Bu işten ticari olarak kazanmak isteyenler ya da kendisine kariyer planı yapan birisi için de çok önemli olduğu kanaatindeyim. Biz bir araya gelirsek, bütün dünyaya ulaştırabileceğimiz ürün ve değerlerin çıkış noktası olabilir Ankara. Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi işte o kadar önemli, ısrar edilmesi gerekiyor. Bu işlere gönül vermiş bir grubun gayreti yetmez. Ülkeyi ve şehirleri yönetenlerin, iş insanlarının bu işe inanmaları, coğrafi işaretli ürünler meselesini sahiplenmeleri şart.”

FARKINDALIK YARATTIK

Oturumun tamamlanmasının ardından konuşan 2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi Yönetim Kurulu Başkanı Ülkü Karakuş ise, “İki yıl önce ‘Yerinden yerlisinden’ mottosuyla başlattığımız, bugün ‘Anadolu’dan dünyaya’ diye evrildiğini gördüğümüz coğrafi işaretin, üç gündür tarihinde hiç olmadığı kadar sosyal medyada paylaşıldığı bir mutluluğu paylaşıyoruz. Asıl sıkıntının coğrafi tescil almakta değil, bunun denetlenmesinde olduğunu görüyoruz. Coğrafi işaretler konusunda farkındalık yarattık, bunu başardık” ifadelerini kullandı.

TAFED Başkanı Açıköz de, Türkiye’nin uluslararası barkod kodu 869 rakamını kullanarak başllattıkları, yerli malı kullanımını ve tanıtımını artırmayı amaçlayan ‘869-yerliyse yeriz’ kampanyasına destek çağrısında bulundu.

Oturumun sonunda Gürel’e, Karakuş ve ATO Başkanı Gürsel Baran tarafından plaket takdim edildi.