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Ankara Haberleri: ‘Çıkış noktası olabiliriz’

ANKARA HABERLERİ

‘Çıkış noktası olabiliriz’

Sedat CENİKLİ
22.09.2019 - 09:49Son Güncelleme :

Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) ev sahipliğinde, Anadolu’nun yöresel ve geleneksel ürünlerinin tanıtımı amacıyla gerçekleştirilen 2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi’nin son gününde ‘Coğrafi İşaretlerin Gastronomi ve Yerel Turizmin Gelişmesindeki Etkisi’ başlıklı oturum düzenlendi.

Sedat CENİKLİ

Katılımcılara coğrafi işaretli ürünlerin, gastronomi ve turizme olan katkısının anlatıldığı oturumu Hürriyet Ankara Haber Koordinatörü Deniz Gürel yönetti. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi öğretim üyesi Prof. Fügen Durlu Özkaya, Moldova Devlet Fikri Mülkiyet Hakları Kurumu Marka ve Endüstriyel Tasarım Bölümü Müdür Yardımcısı Dr. Natalia Mogol ve Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) Başkanı Zeki Açıköz’ün konuşmalarının ardından oturumla ilgili değerlendirmelerde bulunan Gürel, şunları söyledi:

ÜLKE TANITIMINA KATKI

“Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi, ilkinde bize bunun ne olduğunu öğretti, ikincisinde de pekiştirdik. Günümüz dünyasında yerelleşme, değerlerin ön plana çıkarılması, günümüz borsasının kıymetli kağıtlarından. Bu işten ticari olarak kazanmak isteyenler ya da kendisine kariyer planı yapan birisi için de çok önemli olduğu kanaatindeyim. Biz bir araya gelirsek, bütün dünyaya ulaştırabileceğimiz ürün ve değerlerin çıkış noktası olabilir Ankara. Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi işte o kadar önemli, ısrar edilmesi gerekiyor. Bu işlere gönül vermiş bir grubun gayreti yetmez. Ülkeyi ve şehirleri yönetenlerin, iş insanlarının bu işe inanmaları, coğrafi işaretli ürünler meselesini sahiplenmeleri şart.”

FARKINDALIK YARATTIK

Oturumun tamamlanmasının ardından konuşan 2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi Yönetim Kurulu Başkanı Ülkü Karakuş ise, “İki yıl önce ‘Yerinden yerlisinden’ mottosuyla başlattığımız, bugün ‘Anadolu’dan dünyaya’ diye evrildiğini gördüğümüz coğrafi işaretin, üç gündür tarihinde hiç olmadığı kadar sosyal medyada paylaşıldığı bir mutluluğu paylaşıyoruz. Asıl sıkıntının coğrafi tescil almakta değil, bunun denetlenmesinde olduğunu görüyoruz. Coğrafi işaretler konusunda farkındalık yarattık, bunu başardık” ifadelerini kullandı.

TAFED Başkanı Açıköz de, Türkiye’nin uluslararası barkod kodu 869 rakamını kullanarak başllattıkları, yerli malı kullanımını ve tanıtımını artırmayı amaçlayan ‘869-yerliyse yeriz’ kampanyasına destek çağrısında bulundu.

‘Çıkış noktası olabiliriz’

Oturumun sonunda Gürel’e, Karakuş ve ATO Başkanı Gürsel Baran tarafından plaket takdim edildi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden ‘Çıkış noktası olabiliriz’ hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 22 Eylül 2019 tarihinde saat 09 49’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça ‘Çıkış noktası olabiliriz’ haberi güncellenecektir.

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