Çıkamayan yola mahkûm

Bu fotoğrafları çeken ve “Yayaların can güvenliği tehlikede” diyen Hürriyet Ankara okuru, Büyükşehir Belediyesi’ne sesleniyor.



KALDIRIM ANİDEN BİTİYOR



“Ayaş istikametine doğru yürürken, Çevre Yolu bağlantısında kaldırım bitiyor. İnsanlar, yaya üst geçidi ve yanındaki otobüs durağına ulaşabilmek için ya orta refüje çıkmak ya da araçların hızla aktığı ana yoldan yürümek zorunda kalıyor.”



BARİYER OLDUKÇA YÜKSEK



“Refüjdeki bariyerler oldukça yüksek. Üzerine beton dökülerek yapılmaya çalışılan ‘sözde yaya kaldırımı’na bir yaşlının, bir engellinin veya bebek arabalı bir annenin çıkması imkânsız. Yaşlaşık 300 metrelik bu mesafe, yayalar için sanki sırat köprüsü.”