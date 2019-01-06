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Ankara Haberleri: Çıkamayan yola mahkûm

ANKARA HABERLERİ

Çıkamayan yola mahkûm

Hürriyet Haber
06.01.2019 - 16:04Son Güncelleme :

Ayaş Yolu’nda, yayalar her gün ölümle burun buruna geliyor.

Hürriyet Haber

Bu fotoğrafları çeken ve “Yayaların can güvenliği tehlikede” diyen Hürriyet Ankara okuru, Büyükşehir Belediyesi’ne sesleniyor.

KALDIRIM ANİDEN BİTİYOR

“Ayaş istikametine doğru yürürken, Çevre Yolu bağlantısında kaldırım bitiyor. İnsanlar, yaya üst geçidi ve yanındaki otobüs durağına ulaşabilmek için ya orta refüje çıkmak ya da araçların hızla aktığı ana yoldan yürümek zorunda kalıyor.”

BARİYER OLDUKÇA YÜKSEK

“Refüjdeki bariyerler oldukça yüksek. Üzerine beton dökülerek yapılmaya çalışılan ‘sözde yaya kaldırımı’na bir yaşlının, bir engellinin veya bebek arabalı bir annenin çıkması imkânsız. Yaşlaşık 300 metrelik bu mesafe, yayalar için sanki sırat köprüsü.”

 

Ayaş yollarında kaldırım mı varAyaş yollarında kaldırım mı var

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Çıkamayan yola mahkûm hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 06 Ocak 2019 tarihinde saat 16 04’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Çıkamayan yola mahkûm haberi güncellenecektir.

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