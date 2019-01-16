Çiftçi ve köylüyü zengin etmeye geliyoruz

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş’ın tanıtım toplantısı dün ATO Congresium’da gerçekleştirildi. Partililerin tamamını doldurduğu salona, CHP Lideri Kılıçdaroğlu ve CHP’nin Büyükşehir Adayı Mansur Yavaş eşleriyle beraber giriş yaptı. Toplantıya İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray da katıldı. Yavaş’ın seçim sloganı olarak ‘İzan, nizam, irfan’ ve ‘Mansur, bereket ve huzur’ olarak belirlendi, Yavaş’ın seçim şarkısı ve klibi de ilk kez salonda seçmenlere tanıtıldı. Törende yaptığı konuşmada Ankara ile ilgili, “Bir beton ormanıyla karşı karşıyayız. Ama bunu değiştireceğiz” ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, konuşmasında Ankara ile ilgili özetle şunları söyledi:

DÜNYANIN İLK PLANLI KENTLERİNDENDİ

“Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşları Ankara’yı başkent olarak ilan ettikten sonra Ankara dünyanın ilk planlı kentlerinden biri olarak tarihe geçti. O bozkırı yemyeşil bir Ankara yaptılar. Bozkırı yeşilliğe dönüştüren o dönemin kahramanları, bugün beton Ankara’yla, bir beton ormanıyla karşılaşacağımızı asla düşünmüyorlardı. Bir beton ormanıyla karşı karşıyayız. Ama bunu değiştireceğiz.”

SEÇİMDEN ÖNCE PROJEMİZ HAYATA GEÇTİ

Kılıçdaroğlu’nun ardından konuşan CHP Ankara Büyükşehir Başkan Adayı Mansur Yavaş, “Kardeşliğimizi pekiştirmeye, Ankaramızı yaşanılır kılmaya, huzurlu ve sağlıklı bir kent haline getirmeye geliyoruz” dedi. Büyükşehir Belediyesi tarafından önceki gün kararlaştırılan su ücretlerindeki yüzde 30 indirimi kast eden Yavaş, “Henüz seçim gerçekleşmeden bir projemiz hayata geçmiş durumda. İçme suyunda dün (önceki gün) yapılan yüzde 30’luk indirim ve fiyatların sabitlenmesi bizim daha işbaşına gelmeden gerçekleşen projemizdir. Keşke bu indirimi daha önce dile getirdiğimizde yapsalardı da Ankara halkının cebinden yüzde 30 eksiltilmemiş olsaydı” ifadelerini kullandı. Yavaş özetle şunları söyledi:

HATALI OLANLARI ISLAH EDECEĞİZ

“Maalesef Ankara’da tasarı kelimesinin anlamına uymayan ne için yapıldığı bilinmeyen, planı programı olmayan ve estetiğe aykırı duran, milyarlarca paraya mal olmuş ama adeta ölü doğmuş onlarca proje var. Tabii ki biz yapılan iyi şeyleri yıkmaya gelmediğimiz gibi hatalı bulduğumuz projeleri bile ıslah edip halkımıza kazandırmayı hedefliyoruz. Bu kent yönetilirken betonlaşma uğruna insan gerçeği ihmal edildi, yok sayıldı. Beton severler kazandı ama insanımız kaybetti. Kendi yüksek ama ruhu olmayan binalarımız oldu. Sosyal hayatımız, vasıflarımız, güzel özelliklerimiz büyük darbe aldı. Maalesef şehrimiz insana göre değil, araçlara göre planlandı.

RAKİPLERİN AKILCI PROJELERİ ÖZENLE HAYATA GEÇİRİLECEK

“Buradan taahhüt ediyorum; seçimi kazanınca, rakiplerin akılcı projeleri varsa, bunları da en az kendi projelerimiz kadar özenli bir şekilde hayata geçirmek için çalışacağız. Belediyenin sübvanse etmesi kaydıyla öğrencilere büyük indirim bekliyoruz. Kamusal açık alanlarda internete ücretsiz ulaşım hakkını önemsiyoruz.”

ÜRÜNLER ANKARA ÇEVRESİNDEN TEMİN EDİLECEK

“Uzun yıllardır süren, yurt dışından fidan ve ağaç getirme uygulamasına son vereceğiz. Yine Ankara dışından bitki getirme uygulamasına da son verip tüm ürünleri Ankara ve çevresinden temin etmeyi ve Avrupalı köylü yerine, Ankara’nın çiftçi ve köylüsünü zengin etmeyi hedefliyoruz. Ve buradan söz veriyoruz, belediyedeki görevimize başladığımızda ilk icraatımız; makam araçlarını azaltmak ve şahsımınki de dahil olmak üzere, belediyeye ait bütün makam araçlarının çakarlarını sökmek olacaktır.“