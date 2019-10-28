Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Çiçeğin dalında asırlık imza

Ankara Haberleri: Çiçeğin dalında asırlık imza

ANKARA HABERLERİ

Çiçeğin dalında asırlık imza

Barış GÜNDOĞAN/AA
28.10.2019 - 09:10 |Son Güncelleme :

Pembe Köşk’ün tavanındaki bir çiçek motifinin dalında, süslemeyi yapan kalemkârın imzası bulundu. Yaklaşık bir asır sonra fark edilen imzada, Osmanlıca harflerle “Kalemkar Dersaadetli (İstanbullu) Muhammet 1340” yazdığı belirtildi.

Barış GÜNDOĞAN/AA

İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün 10 Eylül 1923 tarihinde bir bağ evi olarak satın aldığı ve ailesi ile beraber 48 yılını geçirdiği Pembe Köşk'ün tavan süslemesini yapan kalemkârın imzası, yaklaşık bir asır sonra fark edildi. İsmet İnönü'nün kızı ve İsmet İnönü Vakfı Başkanı Özden Toker, "Tamiratın ardından 1925 yılında gelip buraya yerleşiyorlar. Daha sonra eve yemek odası, toplantı salonu gibi ilaveler yapıldı” dedi. Tamirat sırasında ayrıca tavanlarda da süsleme yapıldığını belirten Toker, şunları söyledi: “Konuklarımıza bu evin tarihini anlatırken sürekli soruyorlardı 'bu süslemeleri kim yaptı, ne zaman yaptı' diye. Bir şey söyleyemiyorduk, elimizde hiçbir kanıt yoktu. Zaman zaman odaları konservasyon yapıyoruz, yani temizlemeye çalışıyoruz. Tavanlar da aslına sadık kalınarak temizleniyor. Girişteki ilk odanın tavanını temizleyen arkadaşımız, tavanın köşesinde bu süslemeleri yapan kişinin imzasını buldu."

Çiçeğin dalında asırlık imza

1924 YILINDAN KALMA

Tavan süslemesini yapan kalemkârın, 1924 yılında bir çiçek süslemesinin dalına imzasını attığını fark ettiklerini belirten Toker, tavanda Osmanlıca harflerle "Kalemkar Dersaadetli (İstanbullu) Muhammet 1340" yazdığını söyledi. Yaklaşık bir asır sonra tavanda bulunan imzayla kalemkârın kim olduğunun ortaya çıktığını ifade eden Özden Toker, imzanın fotoğrafının da büyütülerek köşkte sergilenmeye başlandığını belirtti. Artık Pembe Köşk'ü ziyaret edenlerin süslemeleri kimin yaptığını öğrenebildiğini dile getiren Toker, ileriki günlerde diğer salonlardaki süslemelerin de konservasyon işleminden geçirileceğini söyledi. Toker, Ankara'nın en eski evlerinden biri olan Pembe Köşk'ün, Ankara başkent olduktan sonra, kentin sosyal ve kültürel hayatına önemli katkılarda bulunduğunu, birçok ilke ev sahipliği yaptığını ifade etti. Halihazırda Pembe Köşk'ü belirli günler ziyaretçilere açtıklarını belirten Toker, ilerleyen zamanlarda köşkün, bir müze olarak sürekli gezilebileceğini kaydetti.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Çiçeğin dalında asırlık imza hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 28 Ekim 2019 tarihinde saat 09 10’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Çiçeğin dalında asırlık imza haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Evde huzur yok

Evde huzur yok

Zafer Parkı’nda renkli şenlik

Zafer Parkı’nda renkli şenlik

Kök hücre için pedal çevirdiler

Kök hücre için pedal çevirdiler

Kız Tepesi tescil edildi

Kız Tepesi tescil edildi

Bağışlanan her kan kurtarılan üç can

Bağışlanan her kan kurtarılan üç can

Sanayi esnafına bayrak dağıttılar

Sanayi esnafına bayrak dağıttılar

Farkındalık ayında bilgilendirdiler

Farkındalık ayında bilgilendirdiler

Ankara Kalesi’ne ücretsiz otopark

Ankara Kalesi’ne ücretsiz otopark

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıGÜDÜLHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara3 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

28 Ekim 2019, Pazartesi
  • İmsak
    05:41
  • Güneş
    07:05
  • Öğle
    12:37
  • İkindi
    15:32
  • Akşam
    18:00
  • Yatsı
    19:18
Diğer iller için Namaz Vakitleri »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.