Çiçeğin dalında asırlık imza

İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün 10 Eylül 1923 tarihinde bir bağ evi olarak satın aldığı ve ailesi ile beraber 48 yılını geçirdiği Pembe Köşk'ün tavan süslemesini yapan kalemkârın imzası, yaklaşık bir asır sonra fark edildi. İsmet İnönü'nün kızı ve İsmet İnönü Vakfı Başkanı Özden Toker, "Tamiratın ardından 1925 yılında gelip buraya yerleşiyorlar. Daha sonra eve yemek odası, toplantı salonu gibi ilaveler yapıldı” dedi. Tamirat sırasında ayrıca tavanlarda da süsleme yapıldığını belirten Toker, şunları söyledi: “Konuklarımıza bu evin tarihini anlatırken sürekli soruyorlardı 'bu süslemeleri kim yaptı, ne zaman yaptı' diye. Bir şey söyleyemiyorduk, elimizde hiçbir kanıt yoktu. Zaman zaman odaları konservasyon yapıyoruz, yani temizlemeye çalışıyoruz. Tavanlar da aslına sadık kalınarak temizleniyor. Girişteki ilk odanın tavanını temizleyen arkadaşımız, tavanın köşesinde bu süslemeleri yapan kişinin imzasını buldu."

1924 YILINDAN KALMA

Tavan süslemesini yapan kalemkârın, 1924 yılında bir çiçek süslemesinin dalına imzasını attığını fark ettiklerini belirten Toker, tavanda Osmanlıca harflerle "Kalemkar Dersaadetli (İstanbullu) Muhammet 1340" yazdığını söyledi. Yaklaşık bir asır sonra tavanda bulunan imzayla kalemkârın kim olduğunun ortaya çıktığını ifade eden Özden Toker, imzanın fotoğrafının da büyütülerek köşkte sergilenmeye başlandığını belirtti. Artık Pembe Köşk'ü ziyaret edenlerin süslemeleri kimin yaptığını öğrenebildiğini dile getiren Toker, ileriki günlerde diğer salonlardaki süslemelerin de konservasyon işleminden geçirileceğini söyledi. Toker, Ankara'nın en eski evlerinden biri olan Pembe Köşk'ün, Ankara başkent olduktan sonra, kentin sosyal ve kültürel hayatına önemli katkılarda bulunduğunu, birçok ilke ev sahipliği yaptığını ifade etti. Halihazırda Pembe Köşk'ü belirli günler ziyaretçilere açtıklarını belirten Toker, ilerleyen zamanlarda köşkün, bir müze olarak sürekli gezilebileceğini kaydetti.