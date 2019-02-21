CHP’nin Çubuk adayı çekildi

Kaderoğlu yaptığı basın açıklamasında şunları söyledi: “Ülkemizin geldiği nokta ilçemizi de etkilemiştir. İnsanlarımız, mevcut yöneticilerden bezmişliğini bizleri birleşmemiz yönünde uyararak göstermiştir. Halkımız güçlü bir alternatif arayışına girmiştir. Uzun yıllar sonunda haklı gerekçelerle ortaya çıkan bu arayış ve talebe kayıtsız kalmak bize yakışmazdı. Başkaca hiçbir baskı altında kalmadan ve herhangi başka bir teklife kapı aralamadan halkımın istek ve önerileri doğrultusunda, partimin de onayıyla belediye başkan adaylığından Millet İttifakı lehine çekildiğimi bir kez de sizlerin huzurunda belirtmek isterim. 29 yaşında Ankara’nın en genç adayı olarak halkımın bana gösterdiği teveccühe teşekkür ederim. Tüm buzları eritemesek bile kardelenlerin açmasına vesile olduğumuzu düşünüyorum.”