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Ankara Haberleri: CHP’nin Çubuk adayı çekildi

ANKARA HABERLERİ

CHP’nin Çubuk adayı çekildi

Hürriyet Haber
21.02.2019 - 16:44Son Güncelleme :

CHP Çubuk Belediye Başkan Adayı Can Kaderoğlu, Millet İttifakı lehine adaylıktan çekildi.

Hürriyet Haber

Kaderoğlu yaptığı basın açıklamasında şunları söyledi: “Ülkemizin geldiği nokta ilçemizi de etkilemiştir. İnsanlarımız, mevcut yöneticilerden bezmişliğini bizleri birleşmemiz yönünde uyararak göstermiştir. Halkımız güçlü bir alternatif arayışına girmiştir. Uzun yıllar sonunda haklı gerekçelerle ortaya çıkan bu arayış ve talebe kayıtsız kalmak bize yakışmazdı. Başkaca hiçbir baskı altında kalmadan ve herhangi başka bir teklife kapı aralamadan halkımın istek ve önerileri doğrultusunda, partimin de onayıyla belediye başkan adaylığından Millet İttifakı lehine çekildiğimi bir kez de sizlerin huzurunda belirtmek isterim. 29 yaşında Ankara’nın en genç adayı olarak halkımın bana gösterdiği teveccühe teşekkür ederim. Tüm buzları eritemesek bile kardelenlerin açmasına vesile olduğumuzu düşünüyorum.”

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden CHP’nin Çubuk adayı çekildi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 21 Şubat 2019 tarihinde saat 16 44’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça CHP’nin Çubuk adayı çekildi haberi güncellenecektir.

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