CHP’nin adayı Mansur Yavaş: Kim mutluluk verecekse o seçilecek

Bir araya gelmeden önce basın mensuplarının karşısına geçen Yavaş ve Uysal yerel seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Yavaş, “Bugün nezaket ziyaretinin yanı sıra sayın genel başkandan eğer aday çıkartmayacaklar ise destek talep etmeye geldim” dedi. Yerel seçimin hükümet ve iktidarla hiçbir alakasının olmadığının altını çizen Yavaş, “Beka deniyor ama bunun beka ile uzaktan yakından hiçbir alakası yok. Biz Ankara’yı başkent kimliğine layık bir şekilde; içinde yaşayanların hem temiz hem de kaliteli hizmet alacakları bir Ankara vaat ediyoruz. Otobüsle gezen insanların, parkta gezen insanların partisi olmaz. Herkese eşit hizmet edeceğiz. Ankara bir belediye başkanı seçecek; Ankaralı kendisine kim mutluluk verecekse onu seçecek. Eğer değişirse Ankara rahat edecek” diye konuştu.

UZUN VADEYE KALMADAN KARARA BAĞLARIZ

DP Genel Başkanı Uysal, Ankara’da yaşayanlar olarak tüm vatandaşlara eşit hizmet üretecek bir Büyükşehir’e özlem duyduklarını belirterek şöyle konuştu: “Var olan Büyükşehir Belediyesi’nin son 5-6 yıllık zaman dilimi içerisinde maalesef bir çok hukuksuzluklarına parti olarak muhatap olduk. Ankara’da uzun yıllardır bir kişinin tasallutu altında, keyfi uygulamalarıyla beraber; caydıran, dışlayan siyasi üslup ve anlayışların ötesinde herkesi kucaklayacak bir üslup arıyor vatandaşımız. Sayın Yavaş’ın bugüne kadar geçmişi, emeği ve bugün ortaya koyduğu iddia ile beraber Ankara huzurunda siyasi mücadelesi ortadadır. Hem Türkiye’nin hem de Ankara’nın önceliklerini ortak bir paydada buluşturmak adına önümüzdeki süreçte gereken değerlendirmeleri yapacağız. Keyfi ve şahsi tercihle değil, parti olarak bütün bunları değerlendirerek çok uzun vadeye kalmadan karara bağlarız. Ben, Mansur Yavaş’a hasbi duygularla başarılar diliyorum. Verdiği mücadele sadece kazanıp kaybetmek meselesi değil, kendisinin geçmişte gasp edilmiş bir hakkı ortadadır; açık yüreklilikle altını çizmek isterim.”

YENİLENEN ATAPARK’IN AÇILIŞINA KATILDI

Yavaş, Çankaya Belediyesi’nin yenilediği, Atatürk’ün 27 Aralık 1919’da Ankara’ya giriş yaptığı noktada bulunan Atapark’ın açılışına da katıldı. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Burada Seymenler 99 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk’ü karşılamıştı. Önümüzdeki sene Atamızın Ankara’ya gelişinin 100’üncü yılına hazırlanıyoruz. İnanıyorum ki; Mansur başkanım (Mansur Yavaş) Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak biz de Çankaya’da olarak önümüzdeki sene 100’üncü yılında hak ettiği şekilde Atatürk’ün Ankara’ya gelişini burada kutlayacağız” diye konuştu.