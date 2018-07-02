CHP’den Ankapark ihalesi eleştirisi

Ankapark ile ilgili geçmişte yapılan yanlışlıkların devam ettirildiğini savunan Yılmazkaya şöyle konuştu: “Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak ihaleye bir bakalım, hangi şartlarda ihlaye çıkıldı merak ettik. Hesap sormuyoruz bilgi istiyoruz. Bu sıradan bir proje değil. Ankapark’ta yıllardan beri projenin yapılış şekline ve mantığına karşı çıktık. Ankara halkından toplanan vergilerle 2 milyar TL’ye buranın yapılması ve yer tercihi yanlıştı. Paranın dönüşü için arayış içindeler. Bunu ‘nasıl telafi ederiz’ diye bir çaba içindeler. Biz de katkı verelim istiyoruz. En azından muhalafetle istişare yapmaları lazım. Yaptıkları yanlışı tekrar devam ettiriyorlar. Hangi şartlarda ihaleye çıkılıyor bunları bilmiyoruz. Ankara halkı adına öğrenmek istiyoruz. Ama buna yanaşmıyorlar. İhale şartnamesini istedik para verip alabileceğimiz söylendi. Encümen’in başkanı Genel Sekreter ile konuştuk o da ‘bilmiyorum’ dedi. Sağlıksız bir süreç işliyor.”