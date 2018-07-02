Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>CHP’den Ankapark ihalesi eleştirisi

Ankara Haberleri: CHP’den Ankapark ihalesi eleştirisi

ANKARA HABERLERİ

CHP’den Ankapark ihalesi eleştirisi

Murat YILMAZ
02.07.2018 - 15:49Son Güncelleme :

Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Doğan Yılmazkaya, ilk ihalesi ertelenen ikinci ihalesi ise iptal edilen Ankapark ile ilgili kendilerine bilgi verilmediğini öne sürdü.

Murat YILMAZ

Ankapark ile ilgili geçmişte yapılan yanlışlıkların devam ettirildiğini savunan Yılmazkaya şöyle konuştu: “Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak ihaleye bir bakalım, hangi şartlarda ihlaye çıkıldı merak ettik. Hesap sormuyoruz bilgi istiyoruz. Bu sıradan bir proje değil. Ankapark’ta yıllardan beri projenin yapılış şekline ve mantığına karşı çıktık. Ankara halkından toplanan vergilerle 2 milyar TL’ye buranın yapılması ve yer tercihi yanlıştı. Paranın dönüşü için arayış içindeler. Bunu ‘nasıl telafi ederiz’ diye bir çaba içindeler. Biz de katkı verelim istiyoruz. En azından muhalafetle istişare yapmaları lazım. Yaptıkları yanlışı tekrar devam ettiriyorlar. Hangi şartlarda ihaleye çıkılıyor bunları bilmiyoruz. Ankara halkı adına öğrenmek istiyoruz. Ama buna yanaşmıyorlar. İhale şartnamesini istedik para verip alabileceğimiz söylendi. Encümen’in başkanı Genel Sekreter ile konuştuk o da ‘bilmiyorum’ dedi. Sağlıksız bir süreç işliyor.” 

 

 

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden CHP’den Ankapark ihalesi eleştirisi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 02 Temmuz 2018 tarihinde saat 15 49’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça CHP’den Ankapark ihalesi eleştirisi haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Müzisyen Metin Korun cenazesi Ankarada toprağa verildi

Müzisyen Metin Kor'un cenazesi Ankara'da toprağa verildi

Mecliste milletvekili kayıtları devam ediyor

Meclis'te milletvekili kayıtları devam ediyor 

Destici: Yerel seçimlerin erkene alınması çok doğru olur

Destici: Yerel seçimlerin erkene alınması çok doğru olur

Doğu Perinçek: Amerika ve İsrail tehdidine karşı Erdoğanla birleşilebilir

Doğu Perinçek: Amerika ve İsrail tehdidine karşı Erdoğan'la birleşi...

Yaza merhaba partisi

Yaza merhaba partisi

TESTUD Başkanı Yılık: Büyük hedeflere ulaşmak için öncelik nitelikli personel olmalıdır

TESTUD Başkanı Yılık: Büyük hedeflere ulaşmak için öncelik nitelikl...

Ankarada fırında yangın: 1 işçi ölü

Ankara'da fırında yangın: 1 işçi ölü

Yerel haberler

İçişleri Bakanlığı: 1 haftada 36 terörist etkisiz hale getirildi

﻿

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutGölbaşıHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara1 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

03 Temmuz 2018, Salı
  • İmsak
    03:23
  • Guneş
    05:18
  • Öğle
    12:59
  • İkindi
    16:55
  • Akşam
    20:28
  • Yatsı
    22:14
Diğer iller için Namaz Vakitleri »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri