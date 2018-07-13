CHP’den AK Parti’ye gecikme protestosu

Saat 18.00’de başlaması gereken Meclis toplantısı, AK Parti grubunun gelmemesi nedeniyle başlamadı. AK Partililerin uzun süre gelmediğini gören CHP grubu Meclis’i terk ederek bu durumu protesto etti. Kendi grubundan Meclis’e daha erken gelen AK Partili Meclis İkinci Başkanvekili Nail Çimen’in “Gruptan çıkmışlar geliyorlar” sözü de CHP’lileri ikna etmeye yetmedi. CHP’li Meclis üyelerinin hepsi Meclis’i terk ederken CHP grubundan sadece Nizam Yetişir kaldı. Toplantıya yarım saatlik gecikmeyle katılan AK Partili belediye Meclis üyeleri CHP sıralarının boş olduğunu görünce büyük şaşkınlık yaşadı.
TOHUM ELEME TESİSLERİ İLÇE BELEDİYELERİNE
ÖTE yandan Büyükşehir Belediye Meclisi, 6 ilçede bulunan Büyükşehir Belediyesi’ne ait tohum eleme tesislerinin buralardaki ilçe belediyelerine devredilmesini kararlaştırdı. Oy birliğiyle alınan karar doğrultusunda Akyurt, Bala, Haymana, Gölbaşı, Beypazarı ve Elmadağ’daki tohum eleme tesisleri Büyükşehir tarafından ilçe belediyelerine devredilecek.
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