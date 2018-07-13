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Ankara Haberleri: CHP’den AK Parti’ye gecikme protestosu

ANKARA HABERLERİ

CHP’den AK Parti’ye gecikme protestosu

Murat YILMAZ
13.07.2018 - 16:05Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin önceki günkü olağan toplantısında ilginç bir protesto yaşandı.

Murat YILMAZ

 Saat 18.00’de başlaması gereken Meclis toplantısı, AK Parti grubunun gelmemesi nedeniyle başlamadı. AK Partililerin uzun süre gelmediğini gören CHP grubu Meclis’i terk ederek bu durumu protesto etti. Kendi grubundan Meclis’e daha erken gelen AK Partili Meclis İkinci Başkanvekili Nail Çimen’in “Gruptan çıkmışlar geliyorlar” sözü de CHP’lileri ikna etmeye yetmedi. CHP’li Meclis üyelerinin hepsi Meclis’i terk ederken CHP grubundan sadece Nizam Yetişir kaldı. Toplantıya yarım saatlik gecikmeyle katılan AK Partili belediye Meclis üyeleri CHP sıralarının boş olduğunu görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

TOHUM ELEME TESİSLERİ İLÇE BELEDİYELERİNE

ÖTE yandan Büyükşehir Belediye Meclisi, 6 ilçede bulunan Büyükşehir Belediyesi’ne ait tohum eleme tesislerinin buralardaki ilçe belediyelerine devredilmesini kararlaştırdı. Oy birliğiyle alınan karar doğrultusunda Akyurt, Bala, Haymana, Gölbaşı, Beypazarı ve Elmadağ’daki tohum eleme tesisleri Büyükşehir tarafından ilçe belediyelerine devredilecek.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden CHP’den AK Parti’ye gecikme protestosu hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 13 Temmuz 2018 tarihinde saat 16 05’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça CHP’den AK Parti’ye gecikme protestosu haberi güncellenecektir.

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