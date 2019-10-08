Çevre denetimlerinde en büyük ceza Ankara’ya

Çevre kirliliği oluşturan 183 işletmenin de faaliyeti durduruldu. 9 ayda en çok ceza kesilen il, 21 milyon 897 bin 618 lira ile Ankara oldu. Başkent’in ilk sırada olmasının sebepleri arasında atık, gürültü ve egzoz kirliliği yer aldı. Ankara’yı 9 milyon 489 bin 239 lira ile İstanbul, 6 milyon 768 bin 980 lira ile İzmir, 6 milyon 30 bin 72 lira ile Tekirdağ ve 5 milyon 916 bin 63 lira ile Bilecik takip etti. Faaliyetlerin ve tesislerin çevre mevzuatında belirtilen yükümlülüklerini yerine getirip getirmediklerini tespit etmek, mevzuata uygunluğunu sağlamak ve çevre üzerindeki etkilerini izlemek amacıyla bakanlık tarafından yapılan denetimler sonunda, Çevre Kanunu'na aykırı faaliyette bulunan tesislere idari para cezası ve faaliyet durdurma yaptırımları uygulanıyor.







