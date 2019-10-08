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Ankara Haberleri: Çevre denetimlerinde en büyük ceza Ankara’ya

ANKARA HABERLERİ

Çevre denetimlerinde en büyük ceza Ankara’ya

Ayşe ŞENSOY BOZTEPE/AA
08.10.2019 - 09:12Son Güncelleme :

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca, Türkiye genelinde 9 ayda, 33 bin 837 tesiste yapılan çevre denetimlerinde 5 bin 13 tesise 101 milyon 308 bin 331 lira idari para cezası kesildi.

Ayşe ŞENSOY BOZTEPE/AA

Çevre kirliliği oluşturan 183 işletmenin de faaliyeti durduruldu. 9 ayda en çok ceza kesilen il, 21 milyon 897 bin 618 lira ile Ankara oldu. Başkent’in ilk sırada olmasının sebepleri arasında atık, gürültü ve egzoz kirliliği yer aldı. Ankara’yı 9 milyon 489 bin 239 lira ile İstanbul, 6 milyon 768 bin 980 lira ile İzmir, 6 milyon 30 bin 72 lira ile Tekirdağ ve 5 milyon 916 bin 63 lira ile Bilecik takip etti. Faaliyetlerin ve tesislerin çevre mevzuatında belirtilen yükümlülüklerini yerine getirip getirmediklerini tespit etmek, mevzuata uygunluğunu sağlamak ve çevre üzerindeki etkilerini izlemek amacıyla bakanlık tarafından yapılan denetimler sonunda, Çevre Kanunu'na aykırı faaliyette bulunan tesislere idari para cezası ve faaliyet durdurma yaptırımları uygulanıyor. 

Çevre denetimlerinde en büyük ceza Ankara’ya

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Çevre denetimlerinde en büyük ceza Ankara’ya hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 08 Ekim 2019 tarihinde saat 09 12’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Çevre denetimlerinde en büyük ceza Ankara’ya haberi güncellenecektir.

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