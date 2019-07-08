Çerkesler’den Başkent’te çalıştay

Konferansta, uzmanlar ve akademisyenler ile Rusya Federasyonu Adigey Cumhuriyeti ve Abhazya’dan gelen konukların katılımı ile diasporanın tanımı, değişimi, ihtiyaçları, uluslararası hukukta dönüş hakkı, dönüş stratejileri, bugüne kadar yapılan çalışmalar, Adigey ve Abhazya’daki şartlar ve yeni fırsat alanları değerlendirildi. Diasporada yaşayan halkların ana vatanlarıyla ilişki kurma ve dönüş hakkının evrensel bir hak olduğu vurgulandı. Konferansa Adigey Cumhuriyeti’nde Etnik İlişkiler, Soydaşlar ile İlişkiler ve Medya Komitesi Başkanı Slaho Asker ile Abhazya’dan Diasporadan sorumlu Bakan Beslan Dbar katıldı. KAFFED Genel Başkanı Yıldız Şekerci, kurum olarak bugüne kadar üye dernekleri ve toplumun desteği ile birlikte önemli gördükleri sorunlara yönelik proje ve faaliyetler yapmak için çalıştıklarını, bundan böyle de yine toplumun desteği ile çalışmaya devam edeceklerini, birlikte güçlü olduklarını söyledi. KAFFED yayınladığı sonuç bildirisinde Çerkes ve Abhazlar için çifte vatandaşlık hakkı talep etti.







