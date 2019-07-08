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Ankara Haberleri: Çerkesler’den Başkent’te çalıştay

ANKARA HABERLERİ

Çerkesler’den Başkent’te çalıştay

Hürriyet Haber
08.07.2019 - 15:29Son Güncelleme :

Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED) Ankara’da 2 günlük konferans ve çalıştay yaptı.

Hürriyet Haber

Konferansta, uzmanlar ve akademisyenler ile Rusya Federasyonu Adigey Cumhuriyeti ve Abhazya’dan gelen konukların katılımı ile diasporanın tanımı, değişimi, ihtiyaçları, uluslararası hukukta dönüş hakkı, dönüş stratejileri, bugüne kadar yapılan çalışmalar, Adigey ve Abhazya’daki şartlar ve yeni fırsat alanları değerlendirildi. Diasporada yaşayan halkların ana vatanlarıyla ilişki kurma ve dönüş hakkının evrensel bir hak olduğu vurgulandı. Konferansa Adigey Cumhuriyeti’nde Etnik İlişkiler, Soydaşlar ile İlişkiler ve Medya Komitesi Başkanı Slaho Asker ile Abhazya’dan Diasporadan sorumlu Bakan Beslan Dbar katıldı. KAFFED Genel Başkanı Yıldız Şekerci, kurum olarak bugüne kadar üye dernekleri ve toplumun desteği ile birlikte önemli gördükleri sorunlara yönelik proje ve faaliyetler yapmak için çalıştıklarını, bundan böyle de yine toplumun desteği ile çalışmaya devam edeceklerini, birlikte güçlü olduklarını söyledi. KAFFED yayınladığı sonuç bildirisinde Çerkes ve Abhazlar için çifte vatandaşlık hakkı talep etti.

Çerkesler’den Başkent’te çalıştay

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Çerkesler’den Başkent’te çalıştay hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 08 Temmuz 2019 tarihinde saat 15 29’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Çerkesler’den Başkent’te çalıştay haberi güncellenecektir.

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