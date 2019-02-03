Cenazeden dönen aileden beş kişi hayatını kaybetti

Kaza, Pozantı ilçesi D-750 karayolunda meydana geldi. Hüseyin T.'nin kullandığı 01 ALS 01 plakalı yolcu otobüsü, önünde yön değiştirmeye çalışan Necim Ayağ yönetimindeki 67 TZ 988 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Necim Ayağ (65), Fidan Ayağ (31) ve kızı Cemre'nin (7) olay yerinde öldüğünü belirledi. Araç içerisinde bulunan Fidan Ayağ'ın eşi Hasan Ayağ (33) ile oğlu Emirhan da (9) Pozantı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yerinde hayatını kaybeden Fidan Ayağ'ın 8.5 aylık hamile olduğu ve bir erkek bebek dünyaya getirmeye hazırlandığı öğrenildi. Cansız bedeni Pozantı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Fidan Ayağ'ın karnındaki bebeğin kalbinin attığı tespit edildi. Doktorlar hemen bebeği sezaryenle alarak yaşatmaya çalıştılar. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Gece bebek de hayatını kaybetti. Bir acı haber de yapılan tüm müdahalelere rağmen Emirhan'dan geldi. Çocuk hastanede sabaha karşı hayatını kaybetti. Baba Hasan Ayağ'ın ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Ailenin, Mardin'deki cenaze töreninden Ankara’ya döndüğü öğrenildi.