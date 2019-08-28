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Ankara Haberleri: Cenaze sahiplerine çadır hizmeti

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Cenaze sahiplerine çadır hizmeti

Hürriyet Haber
28.08.2019 - 16:15Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediyesi, cenazesi olan vatandaşlara ücretsiz taziye çadırı hizmeti veriyor.

Hürriyet Haber

BEL-PA Anonim Şirketi tarafından yürütülen taziye hizmetleri, Cemre Parkı içinde bulunan merkez başta olmak üzere, Karşıyaka, Sincan Çimşit ve Ortaköy mezarlıklarında bulunan toplam 4 noktadan sağlanıyor. Cenazesi olan Başkentliler başvuru hizmet noktalarına ön kayıt bıraktıktan sonra hizmet talepleri değerlendiriliyor. Taziye çadırı kurulumu için verilen adreslere giden ekipler, imamların da yer aldığı 18 araç ve 98 personel ile her gün bu hizmeti veriyor. Geçen yıl ağustos ayından itibaren acılı ailelerin yanında olan Büyükşehir Belediyesi Taziye Hizmetleri Birimi, günde ortalama 50 aileye ücretsiz taziye çadır hizmeti götürüyor. Belediye ayrıca yazın açık ve kışın ise içinde ısıtıcı ile kapalı olarak kurulan taziye çadırlarında cenaze sahiplerine ve ziyaretçilerine çeşitli ikramlarda bulunuyor.

Cenaze sahiplerine çadır hizmeti

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Cenaze sahiplerine çadır hizmeti hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 28 Ağustos 2019 tarihinde saat 16 15’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Cenaze sahiplerine çadır hizmeti haberi güncellenecektir.

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