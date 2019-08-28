Cenaze sahiplerine çadır hizmeti

BEL-PA Anonim Şirketi tarafından yürütülen taziye hizmetleri, Cemre Parkı içinde bulunan merkez başta olmak üzere, Karşıyaka, Sincan Çimşit ve Ortaköy mezarlıklarında bulunan toplam 4 noktadan sağlanıyor. Cenazesi olan Başkentliler başvuru hizmet noktalarına ön kayıt bıraktıktan sonra hizmet talepleri değerlendiriliyor. Taziye çadırı kurulumu için verilen adreslere giden ekipler, imamların da yer aldığı 18 araç ve 98 personel ile her gün bu hizmeti veriyor. Geçen yıl ağustos ayından itibaren acılı ailelerin yanında olan Büyükşehir Belediyesi Taziye Hizmetleri Birimi, günde ortalama 50 aileye ücretsiz taziye çadır hizmeti götürüyor. Belediye ayrıca yazın açık ve kışın ise içinde ısıtıcı ile kapalı olarak kurulan taziye çadırlarında cenaze sahiplerine ve ziyaretçilerine çeşitli ikramlarda bulunuyor.







