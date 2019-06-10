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Ankara Haberleri: Çek Sanatçının Sergisi CerModern’de

ANKARA HABERLERİ

Çek Sanatçının Sergisi CerModern’de

Hürriyet Haber
10.06.2019 - 13:57Son Güncelleme :

Çek ressam, grafik tasarımcı ve illüstratör Jiri Votruba’nın eserlerinden oluşan, ‘Too Much Love’ isimli sergi, 23 Haziran’a kadar CerModern’de ziyaret edilebilecek.

Hürriyet Haber

3 ayrı bölümden oluşan sergide sanatçının Pop Art portrelerinden, çizgi roman kültüründen politik gerçeklikle donanmış israf kültürüne atıfla hazırladığı serisine kadar geniş bir üretim kronolojisiyle hazırladığı işleri yer alıyor.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Çek Sanatçının Sergisi CerModern’de hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 10 Haziran 2019 tarihinde saat 13 57’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Çek Sanatçının Sergisi CerModern’de haberi güncellenecektir.

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