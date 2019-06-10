Çek Sanatçının Sergisi CerModern’de

3 ayrı bölümden oluşan sergide sanatçının Pop Art portrelerinden, çizgi roman kültüründen politik gerçeklikle donanmış israf kültürüne atıfla hazırladığı serisine kadar geniş bir üretim kronolojisiyle hazırladığı işleri yer alıyor.
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