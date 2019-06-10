Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Çek Sanatçının Sergisi CerModern’de hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 10 Haziran 2019 tarihinde saat 13 57’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Çek Sanatçının Sergisi CerModern’de haberi güncellenecektir.