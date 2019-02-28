Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Çavuşoğlu: Özhaseki marka ve büyük bir tecrübe

Ankara Haberleri: Çavuşoğlu: Özhaseki marka ve büyük bir tecrübe

ANKARA HABERLERİ

Çavuşoğlu: Özhaseki marka ve büyük bir tecrübe

İHA
28.02.2019 - 09:10Son Güncelleme :

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara Genç İşadamları Derneği'ni (ANGİAD) ziyaret etti.

İHA

Dernek üyeleriyle bir araya gelen Çavuşoğlu, yerel seçimlere değinerek yoğun bir çalışma temposu içinde olduklarını belirtti. Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'nin yerel yönetimlerde bir marka ve büyük bir tecrübe olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, “İnşallah tecrübelerini de Ankara'ya yansıtacaktır. Amher hanım da Çankaya Belediye Başkan Adayı’mız, inşallah seçilirse Çankaya'nın makus talihi değişecektir. Çankaya'nın artık değişime tabii tutulması gerekiyor” şeklinde konuştu. Çeşitli sektörlerle ilgili yapılan çalışma ve yatırımları genç işadamlarına aktaran Çavuşoğlu, sağlık turizmi sektörüne değinerek, sağlık turizminden 50 milyar dolar kazanmanın mümkün olduğunu kaydetti. 

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Çavuşoğlu: Özhaseki marka ve büyük bir tecrübe hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 28 Şubat 2019 tarihinde saat 09 10’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Çavuşoğlu: Özhaseki marka ve büyük bir tecrübe haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Ahmetcanlar kurtulsun

Ahmetcanlar kurtulsun

Yaşamını şehit çocuklarına adadı

Yaşamını şehit çocuklarına adadı

1 yıllık eğitimle rehber oluyorlar

1 yıllık eğitimle rehber oluyorlar

Polisten kediye yaşam dokunuşu

Polisten kediye yaşam dokunuşu

Öğrenciye suyuna yüzde 50 indirim

Öğrenciye suyuna yüzde 50 indirim

Başka şehir teklif edilseydi heyecanlanmazdım

Başka şehir teklif edilseydi heyecanlanmazdım

Önemli olan kalıcı eserler bırakmak

Önemli olan kalıcı eserler bırakmak

Hacettepe ana arterlere bağlandı

Hacettepe ana arterlere bağlandı

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutGölbaşıHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara4 DERECE
Yol durumu »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.