Çavuşoğlu: Özhaseki marka ve büyük bir tecrübe

Dernek üyeleriyle bir araya gelen Çavuşoğlu, yerel seçimlere değinerek yoğun bir çalışma temposu içinde olduklarını belirtti. Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'nin yerel yönetimlerde bir marka ve büyük bir tecrübe olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, “İnşallah tecrübelerini de Ankara'ya yansıtacaktır. Amher hanım da Çankaya Belediye Başkan Adayı’mız, inşallah seçilirse Çankaya'nın makus talihi değişecektir. Çankaya'nın artık değişime tabii tutulması gerekiyor” şeklinde konuştu. Çeşitli sektörlerle ilgili yapılan çalışma ve yatırımları genç işadamlarına aktaran Çavuşoğlu, sağlık turizmi sektörüne değinerek, sağlık turizminden 50 milyar dolar kazanmanın mümkün olduğunu kaydetti.