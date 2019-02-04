Çatışmacı üsluba prim vermeyeceğiz

Ankara ilçe belediye başkan adayları ve MHP yöneticileri ile birlikte Alparslan Türkeş’in mezarını ve 15 Temmuz Şehitler Anıtı’nı ziyaret eden AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, “25 ilçemizde birlikte hareket ederek güzel Ankara’mıza da hizmet edeceğiz. Çok önemli arkadaşlarımızla, belediyeciliği, şehirciliği bilen, bu konuda fedakarca çalışacak arkadaşlarımızla birlikteyiz. İlçe-büyükşehir ayrımı asla olmayacak” dedi. Kimsenin önümüzdeki belediyecilik döneminde en ufak tartışma dahi görmeyeceğini belirten Özhaseki, özetle şunları söyledi:

“Çünkü biz biliyoruz ki ilçe-büyükşehir çatışmasından orada yaşayan vatandaş çok çekiyor. Bazen bir hizmet yapılmadığı zaman ilçe Büyükşehir’i, Büyükşehir de ilçeyi adres gösteriyor.

MUTLU OLACAK OLAN ANKARA HALKIDIR

Herkes suçu üzerinden atıyor, kabullenmiyor, olan vatandaşa oluyor. Ankara’da bu çekişmelerin olduğu ilçelerin geriye gittiğini görürsünüz. Birlikte hareket edilen ilçelerde de o ilçelerin geliştiğini görürsünüz. Bizler sevgi, saygı hoşgörü içerisinde bu birlikteliğimizi devam ettireceğiz. Hem seçimlere hazırlanırken bu birlikteliği devam ettireceğiz, hem de seçimlerden sonra 5 yıl boyunca Ankara’ya hizmet ederken hep birlikte hareket etmenin hazzını yaşayacağız. Bundan da mutlu olacak olan Ankara halkıdır.”

ARA ARA TUHAF SESLER GELİYOR

Ziyaretin ardından bir restoranda öğle yemeği yiyen heyete hitap eden Özhaseki, şöyle konuştu: “Bizim seçimlerde izleyeceğimiz yol ve stratejimiz basit ve sade. Biz bu seçimlerde her zaman olduğu gibi dürüstlüğü yine benimsedik. Hiç kimseye söz söylemiyoruz, işimize bakıyoruz. Ankara’mızı konuşuyoruz. Projeleri ortaya koyuyoruz, bunun için kitapçıklar bastırdık, dağıttık, bunun peşinde olacağımızı herkese vadediyoruz. O eski bilinen siyasi söylemler yok. Çatışmacı üsluptan beslenen adamlara da prim vermeyeceğiz. Ara ara tuhaf sesler geliyor, kendi sosyal medyalarında hakaretler geliyor, yalanlar devam edip gidiyor. Kapılar kapalı, duymuyoruz, eyvallah etmiyoruz.

ONLARI BİZDEN BAŞKA KİMSE YAPAMAZ

Milletin de prim verdiğine inanmıyoruz. Ulaşım projelerini anlatmaya çalışıyoruz. Onları yapacak güç bizde var. Onları bizden başka kimse yapamaz. Ulaştırma Bakanlığı’yla, Cumhurbaşkanlığı’yla birlikte koordine olarak o devasa projeleri biz gerçekleştireceğiz. Başkalarının gücü yetmez, aklı da ermez, emin olun. 13 millet bahçesini vadettik, biz yaparız sadece. Allah izin verirse seçim akşamında zafer yaşayacağız. O gün şükür secdesi yapacağız, şımarmayacağız, sorumluluğumuzu hissedeceğiz, sonra çıkacağız bismillah diyerek bir işe başlayacağız, 5 sene boyunca da koşacağız, hizmet edeceğiz. İlçelerimizle kol kola gireceğiz bu güzel projelerin hepsini gerçekleştireceğiz.”

STK’LARA TEŞEKKÜR

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, kendisi için destek açıklaması yapan 10 federasyon ve bağlı 489 derneğe teşekkür etti. Federasyon temsilcileriyle bir araya gelen Özhaseki, Ankara’nın Başkent olmasının yanında, Anadolu coğrafyasının dört bir yanından istiklallerini ve istikballerini geleceğe hazırlamak üzere vatandaşların kaynaştığı bir şehir olduğunu belirtti. Destek toplantısında federasyonlar adına bir konuşma yapan Kırşehirli Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Hilmi Gökçınar ise “Ankara’yı Ankara’da yaşayanlar yönetecektir. Ankara Anadolu’dur. Bu şehri yönetecek Şehrül Emin diyeceğimiz şahıs geçmişi ile liyakatı ile tecrübesi ile bilgi ve birikimi ile Ankara’yı yönetecektir. Bugün bu ifade ettiğimiz özelliklere Bakanımız Mehmet Özhaseki sahiptir” dedi.