Çatılar uçtu hatlar kesildi

Polatlı’da, yoğun sağanaktan etkilenen Yağcıoğlu Mahallesi'nde elektrik ve telefon hatları kesilirken, hayat durma noktasına geldi. Bahçe duvarlarının çöktüğünü ve birçok evin çatısının uçtuğunu belirten Yağcıoğlu Mahallesi Muhtarı Tuncay Su, "5 küçükbaş hayvan telef oldu. Bahçe duvarları çöktü ve birçok ağaç kökünden söküldü. Elektrik direklerinde kopmalar ve yollarda göçükler meydana geldi. Daha önce hiç bu şekilde bir yağışla karşılaşmamıştık. Şu anda altyapı çalışmaları devam ediyor" ifadelerini kullandı.
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