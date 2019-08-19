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Ankara Haberleri: Çatılar uçtu hatlar kesildi

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Çatılar uçtu hatlar kesildi

Bedri Sinan TAŞPINAR/İHA
19.08.2019 - 15:48Son Güncelleme :

Ankara'da yoğun sağanak, yaşamı olumsuz etkilerken, bazı ilçelerde maddi zarara yol açtı.

Bedri Sinan TAŞPINAR/İHA

Polatlı’da, yoğun sağanaktan etkilenen Yağcıoğlu Mahallesi'nde elektrik ve telefon hatları kesilirken, hayat durma noktasına geldi. Bahçe duvarlarının çöktüğünü ve birçok evin çatısının uçtuğunu belirten Yağcıoğlu Mahallesi Muhtarı Tuncay Su, "5 küçükbaş hayvan telef oldu. Bahçe duvarları çöktü ve birçok ağaç kökünden söküldü. Elektrik direklerinde kopmalar ve yollarda göçükler meydana geldi. Daha önce hiç bu şekilde bir yağışla karşılaşmamıştık. Şu anda altyapı çalışmaları devam ediyor" ifadelerini kullandı. 

Çatılar uçtu hatlar kesildi

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Çatılar uçtu hatlar kesildi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 19 Ağustos 2019 tarihinde saat 15 48’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Çatılar uçtu hatlar kesildi haberi güncellenecektir.

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