Çarptı kaçtı

Kazanın ardından sürücü olay yerinden kaçtı. Yunus Emre Caddesi'nde gece saatlerinde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 DN 1466 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, sinyalizasyon direğine çarptı. Sinyalisayon direğini deviren otomobil, cadde üzerindeki iki iş yerine çarparak durabildi. Kazanın ardından sürücü kaçarken, iş yerlerinde ve otomobilde maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri, çevredeki MOBESE ve iş yerlerinin güvenlik kameraları görüntülerini inceleyerek kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.