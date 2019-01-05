Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Çarptı kaçtı

Ankara Haberleri: Çarptı kaçtı

ANKARA HABERLERİ

Çarptı kaçtı

Fatih POYRAZ/DHA
05.01.2019 - 13:59Son Güncelleme :

Keçiören’de, kontrolden çıkan otomobil, önce sinyalizasyon direğine, ardından da cadde üzerindeki 2 iş yerine çarptı. 

Fatih POYRAZ/DHA

Kazanın ardından sürücü olay yerinden kaçtı. Yunus Emre Caddesi'nde gece saatlerinde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 DN 1466 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, sinyalizasyon direğine çarptı. Sinyalisayon direğini deviren otomobil, cadde üzerindeki iki iş yerine çarparak durabildi. Kazanın ardından sürücü kaçarken, iş yerlerinde ve otomobilde maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri, çevredeki MOBESE ve iş yerlerinin güvenlik kameraları görüntülerini inceleyerek kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Çarptı kaçtı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 05 Ocak 2019 tarihinde saat 13 59’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Çarptı kaçtı haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Gerede suyu şubat sonunda musluklardan akacak

Gerede suyu şubat sonunda musluklardan akacak

Tarihi merkeze anıt ve arkeopark

Tarihi merkeze anıt ve arkeopark

Özhaseki Ulus esnafıyla buluştu

Özhaseki Ulus esnafıyla buluştu

Okurların gözünden Ankara sokakları

Okurların gözünden Ankara sokakları

Şiddetli rüzgâr çatıyı söktü

Şiddetli rüzgâr çatıyı söktü

Hamile ve engelli gazi trafikte darbedildi

Hamile ve engelli gazi trafikte darbedildi

Plastik poşet kullanımı yüzde 50 azaldı

Plastik poşet kullanımı yüzde 50 azaldı

Bağımlılıktan kurtulmanın yollarını gösteriyor

Bağımlılıktan kurtulmanın yollarını gösteriyor

﻿

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutGölbaşıHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara0 DERECE
Yol durumu »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.