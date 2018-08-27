Çarpıp kaçan araç plakadan bulundu

Ferit S.’nin (25) kullandığı 06 TSK 09 plakalı otomobil, Şarkışla-Akçakışla karayolunun belediye çöp toplama alanı yakınlarında Muammer Bostancı’nın (61) kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Bostancı, Şarkışla Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından Sivas’a sevk edildi. Kaza sonrasında aracıyla olay yerinden kaçan ve düşürdüğü plakadan tespit edilen otomobil sürücüsü Ferit S., jandarma ekiplerine teslim oldu.
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