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Ankara Haberleri: Çarpıp kaçan araç plakadan bulundu

ANKARA HABERLERİ

Çarpıp kaçan araç plakadan bulundu

Hürriyet Haber
27.08.2018 - 14:41Son Güncelleme :

Sivas’tan Ankara’ya gelen otomobil, Şarkışla’da otomobille çarpıştı. Kazada motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Hürriyet Haber

Ferit S.’nin (25) kullandığı 06 TSK 09 plakalı otomobil, Şarkışla-Akçakışla karayolunun belediye çöp toplama alanı yakınlarında Muammer Bostancı’nın (61) kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Bostancı, Şarkışla Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından Sivas’a sevk edildi. Kaza sonrasında aracıyla olay yerinden kaçan ve düşürdüğü plakadan tespit edilen otomobil sürücüsü Ferit S., jandarma ekiplerine teslim oldu.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Çarpıp kaçan araç plakadan bulundu hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 27 Ağustos 2018 tarihinde saat 14 41’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Çarpıp kaçan araç plakadan bulundu haberi güncellenecektir.

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