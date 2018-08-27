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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Çarpıp kaçan araç plakadan bulundu hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 27 Ağustos 2018 tarihinde saat 14 41’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Çarpıp kaçan araç plakadan bulundu haberi güncellenecektir.