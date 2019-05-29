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Ankara Haberleri: Cansu, 30 yılda 31 ameliyat oldu

ANKARA HABERLERİ

Cansu, 30 yılda 31 ameliyat oldu

Gizem KARADAĞ-Haluk KARAASLAN/DHA
29.05.2019 - 09:10Son Güncelleme :

Ankara’da yaşayan doğuştan bedensel engelli Cansu Kaplan (30), şimdiye kadar 31 ameliyat oldu.

Gizem KARADAĞ-Haluk KARAASLAN/DHA

32'nci ameliyatı 1 hafta sonra gerçekleştirilecek Kaplan, çok fazla sağlık sıkıntıları olduğu için devamlı ameliyat olduğunu söyledi. Oturmaktan ve hareketsiz kalmaktan skolyozunun oluştuğunu aktaran Kaplan, 24 ameliyatının sadece skolyoz üzerinden olduğunu söyledi. Kaplan, “Hastalığım dünyada nadir görülen bir hastalık. Kemiklerin çok güçsüz olduğundan dolayı diz kapağı yok, topuğu düz tutabilecek bir şey yok. Onlarla ilgili kas gevşetme ameliyatları oldum. Hastalığım kötü bir hastalık olmasından dolayı skolyozda bir ameliyatla başarı elde edemedik. Vücudum platinleri kabul etmedi. Bu yüzden peş peşe ameliyat olmak zorunda kaldım” dedi.

AKÜLÜ ARACINA KAVUŞTU

Öte yandan Kaplan’ın 1.5 yıldır beklediği akülü aracı da Türkiye Devlet Hastaneleri ve Hastalara Yardım Vakfı (HASVAK) tarafından temin edilerek kendisine hediye edildi. Akülü aracına kavuşan Kaplan, “İşe gidip gelmekte çok zorlanıyordum. Bunun mutluluğu anlatılmaz, çok güzel bir duygu. Çok ağır engelliler için akülü araba el-ayak gibi bir şeydir. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Umarım bütn engellilere dokunabilirlerse, çok güzel olur” diye konuştu.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Cansu, 30 yılda 31 ameliyat oldu hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 29 Mayıs 2019 tarihinde saat 09 10’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Cansu, 30 yılda 31 ameliyat oldu haberi güncellenecektir.

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