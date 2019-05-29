Cansu, 30 yılda 31 ameliyat oldu

32'nci ameliyatı 1 hafta sonra gerçekleştirilecek Kaplan, çok fazla sağlık sıkıntıları olduğu için devamlı ameliyat olduğunu söyledi. Oturmaktan ve hareketsiz kalmaktan skolyozunun oluştuğunu aktaran Kaplan, 24 ameliyatının sadece skolyoz üzerinden olduğunu söyledi. Kaplan, “Hastalığım dünyada nadir görülen bir hastalık. Kemiklerin çok güçsüz olduğundan dolayı diz kapağı yok, topuğu düz tutabilecek bir şey yok. Onlarla ilgili kas gevşetme ameliyatları oldum. Hastalığım kötü bir hastalık olmasından dolayı skolyozda bir ameliyatla başarı elde edemedik. Vücudum platinleri kabul etmedi. Bu yüzden peş peşe ameliyat olmak zorunda kaldım” dedi.



AKÜLÜ ARACINA KAVUŞTU



Öte yandan Kaplan’ın 1.5 yıldır beklediği akülü aracı da Türkiye Devlet Hastaneleri ve Hastalara Yardım Vakfı (HASVAK) tarafından temin edilerek kendisine hediye edildi. Akülü aracına kavuşan Kaplan, “İşe gidip gelmekte çok zorlanıyordum. Bunun mutluluğu anlatılmaz, çok güzel bir duygu. Çok ağır engelliler için akülü araba el-ayak gibi bir şeydir. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Umarım bütn engellilere dokunabilirlerse, çok güzel olur” diye konuştu.