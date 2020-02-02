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Ankara Haberleri: Canlar için el ele

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Canlar için el ele

Hürriyet Haber
02.02.2020 - 10:27 |Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Başkent’te yüksek rakımlı noktalarda bulunan göl, gölet ve ormanlık alanlarda yoğun kış şartları nedeniyle beslenme güçlüğü çeken tilki, yaban keçisi, domuz, kurt, yaban atı ve geyikleri besliyor.

Hürriyet Haber

Sulak alanlarda yaşayan kanatlı hayvanlar aralık-mart ayları arasında düzenli olarak beslenirken, besleme yapılan noktalarda sağlık sorunu olan hayvanlara da uzman veterinerler tarafından müdahaleleri yapılıyor. Kızılcahamam, Güdül, Beypazarı, Ayaş, Nallıhan, Çubuk, Çamlıdere ve Haymana ilçelerine de besleme desteği sağlanırken, aralık ayından itibaren 2 bin 555 kilogram kaba yem, 400 kilogram kesif yem ve bin 415 kilogram da kedi ve köpek maması dağıtımı yapıldı.

CİHAZ BAĞIŞLADILAR

Öte yandan, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP), yaralı hayvanların tedavisinde kullanılmak üzere bir adet röntgen cihazı ve koruyucu yeleği Büyükşehir Belediyesi Gölbaşı Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne bağışladı. HAYTAP’a desteği için teşekkür eden Büyükşehir Belediyesi Veteriner ve Hayvanat Bahçesi Şube Müdürü Mustafa Şener, “Sincan ve Kurtuluş Bakım Evimizdeki röntgen cihazlarını kullanıyorduk. Şimdi Gölbaşı’nda da röntgen hizmeti vermeye başlıyoruz” dedi. Hayvan Hakları Federasyonu Ankara Temsilcisi Zeynep Pehlivan ise, “Belediyelerimizle birlikte can dostlarımıza yönelik çok daha iyi bir hizmetin sağlanabilmesi için her zaman elimizden gelen katkıyı sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Canlar için el ele hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 02 Şubat 2020 tarihinde saat 10 27’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Canlar için el ele haberi güncellenecektir.

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