Çankaya’ya Büyükşehir hizmeti gelecek

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, ‘Seçimin Ardından Başkanlar Konuşuyor’ yazı dizisi için Hürriyet Ankara Haber Koordinatörü Deniz Gürel ve muhabirimiz Murat Yılmaz’ın sorularını yanıtladı.

* Yeni döneme başlar başlamaz ilk yaptığınız iş ne oldu?

Seçimin ertesi günü, belediyemizin önünde binlerce yurttaşımızın ve belediye çalışanlarımızın katıldığı çok güzel bir miting yaptık. Yüzde 73.5 oranında rekor bir oy almak hem yurttaşlarımızı, hem belediye çalışanlarımızı, hem de bizi yeni dönem için en üst düzeyde motive etti.

* Bu dönem öncelik vereceğiniz alanlar hangileri olacak?

Gençlik merkezimiz ve kütüphanemizi Maltepe’de yapacağız. Proje çalışmasına başladık. Bademlidere’de 750 dönüme yeniden bir Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) kuracağız. Bunu, Mansur (Yavaş) Başkan’la konuştuk, Büyükşehir’le beraber hayata geçireceğiz. Kurtuluş Savaşı Müzesi de söz verdiğimiz projelerden birisiydi. Yeni dönemde sadece Çankayalıların değil, bütün Ankaralıların geleceği ve kullanacağı projeleri hayata geçireceğiz.

* “Mutlaka yapmamız gerekiyor” dediğiniz proje veya çalışma var mı?

Geçtiğimiz 5 yıl boyunca hayatın her alanına dokunan projeleri hayata geçirdik. Sosyal belediyeciliğin de en güzel örneğini verdik. Yeni dönemde sosyal belediyeciliğe çok daha fazla ağırlık vereceğiz. Halk Kart’larımızın sayısını artıracağız. Öğrenci burslarını belediye olarak biz vereceğiz, sayısını artıracağız. Bir de eksik kaldığımız konu, geri dönüşüm. Geri dönüşümü de belediye olarak kendimizin yapması konusunda çalışmalara başladık.

* Başkanlığınızda “En büyük projem oldu veya olacak” dediğiniz çalışma?

İnsan, evlat ayırt etmez. Misal, ilk yüzme havuzunu geçen dönem açtık. Buz pateni salonumuzu açtık. İsmet İnönü Parkı, Zafer Parkı... Bunların her biri 60-70’er dönümlük parklar. Bunlar ödüller kazandı. Yine Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi, Ankara’da bir belediyeye ait en büyük sosyal tesis. Bunları birbirinden ayırt etmek zor.

* İlçenizde “Keşke yapılmasaydı veya yapmasaydım” dediğiniz bir çalışma ya da proje var mı?

Samimi olarak söyleyeyim; keşke yapmasaydım dediğim bir çalışma yok. Daha iyisini yapalım, bizim mottomuz bu.

* “İyi ki yapılmış veya iyi ki yapmışım” dediğiniz bir çalışma ya da proje?

Parkları söyleyebilirim. Geçtiğimiz dönem 600 bin metrekare yeni park alanı yaptık. 74 tane yeni park yaptık. Bir metrekare yeşil alanı imara açmadık.

* “İlk 1 yıl içinde şunları yapacağız” dediğiniz projeler hangisi?

Maltepe’deki gençlik merkezi ve kütüphaneye başlayacağız. Kreş alanlarını, Çankaya Evleri’ni, emekli lokallerinin çalışmalarını yapıyoruz. Şu anda 2019’un bütün yatırım programını planlamış durumdayız. Nereye asfalt dökeceğiz, nereye kaldırım yapacağız hepsi hazır. Zaman kaybetmeden iş yapmak önemli. Vatandaş hizmet bekliyor. Genel Başkanımızın (Kemal Kılıçdaroğlu) Adalet Yürüyüşü’nü betimleyen 22 dönümlük Adalet Parkı bitti, mayıs ayında açacağız. Mutlukent Mahallesi’nde okyanus ve deniz parkları bitti, onların açılışlarını yapacağız. Ara vermeden, tam gaz devam ediyoruz.

GEÇEN DÖNEMLERDE ÇANKAYA CEZALANDIRILDI

* Belediyede eskiden uyguladığınız ancak yeni dönemde değiştirdiğiniz bir uygulama oldu mu?

Şu anda tek fark, Çankaya ile Büyükşehir arasında geçmişte sorun olan, davalık olan, alacak-verecek olan ve hizmet noktasında aksayan bütün her şeyi çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde beraber oturup, toplantı gerçekleştireceğiz. Büyükşehir ile Çankaya arasındaki bütün o şeyleri, sorunları bir bir çözeceğiz.

* Büyükşehir’in sizin de partiniz olan CHP’li bir başkan tarafından yönetilecek olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Mansur (Yavaş) Başkan; çalışkan, hak, hukuk ve adeleti her zaman gözeten bir insan. Belediyenin her kuruşunu namusu bilerek harcayacak bir insan. Bu anlamda Ankara çok şanslı bir dönem yaşayacak. Hizmeti diğer ilçelere de CHP’li veya başka partili demeden götürecek. Bizim istediğimiz de buydu zaten. Biz de o adil paylaşımla Çankaya’nın alması gereken hizmeti almak istiyoruz. Geçen dönemlerde bu olmadı, Çankaya cezalandırıldı. Ama şimdi 1 milyonluk nüfusuyla Ankara’nın 5’te biri olan Çankaya’ya Büyükşehir hizmeti gelecek. Aramızdaki koordinasyon, iletişim en üst noktada. Amacımız, halka hizmet etmek. Bu tabii büyük bir fark yaratacak. Buradan Çankayalı da kazanacak, Ankara da kazanacak. Demokrasi hazmetme rejimidir. Herkes Ankara’ya hizmet etmek için seçiliyor. Meclis’te kişisel husumete, siyasi husumete gerek yok. Burası cumhuriyetin başkenti. Ankara’nın kazanması lazım. Onun için halka gidecek olan hizmeti engelleyen her anlayış mahkûm olur. Biz de çıkıp bunu çok net bir şekilde halka anlatırız.

DEVLETİN ÖNLEM ALMASI GEREKİYOR

* Geçen dönemden kazandığınız tecrübeleriniz ve seçim öncesi tespitlerinizle Çankaya’nın öncelikli sorunu nedir?

Çankaya’nın en büyük sorunu, sokak köpekleri. Hem insanların, hem de sokak köpeklerinin hayatını etkileyen bu konu artık, devletin el atması gereken bir boyuta gelmiştir. Her canlının yaşama hakkı var. Sokak köpekleri de canlı. Onların da yaşama hakkı var. Ama sayı o kadar arttı ve kontrol edilemez bir noktaya geldi ki mevcut mevzuatla bu işi çözmek de mümkün değil. Buna gerçekten devletin bir önlem alması gerekiyor.