Çankaya Belediyesi’ne borçlarımızı ödeyeceğiz

Çankayalılara bir müjdesi olduğunu belirten Yavaş, “Çankaya Belediyesi’nin Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden epeyce alacağı var. İnşallah bu alacaklarını tahsil etmek üzere Çankaya Belediyesi’ne pozitif ayrımcılık yapacağız, borçlarımızı ödeyeceğiz” dedi. Yavaş, özetle şunları söyledi:

ÖNCELİĞİMİZ ANKARA EKONOMİSİ

“Önceliğimiz Ankara’nın ekonomisini ayağa kaldırmak. İlk yapacağımız iş; Ankara’da fuar alanını bitirmek. Fuar alanını bitirdiğiniz zaman oradaki sanayicimiz, esnafımız orada mallarını sergilemek sureti ile daha iyi pazarlayacaklar. Bunu yaptıkları için de daha çok üretme ihtiyacı ve daha çok üretmek için de işçi çalıştırma ihtiyacı olacak dolayısıyla istihdam olacak.

Diyorlar ki ‘Projesi yok.’ Vatandaşa ‘Belediyeden ne bekliyorsunuz’ diye sorduğumuzda, her kesimden ekonomik sıkıntı, işsizlik problemleri geliyor. Böyle bir sıkıntı varken, çılgın projelerle uğraşacak halimiz yok. Bugün Ankapark açıldı, masraflarla ilgili söylenen rakamların hiçbiri doğru değil. İnşallah ayın 1’inden sonra göreve başladığım zaman, bu kadar paranın nasıl israf edildiğini duyuracağım.”

İMAR PLANINI TAMAMLADIK

Çankaya Belediyesi’nin Zafertepe Mahallesi’ndeki programda sanatçı Koray Avcı konser verdi. Konserde konuşan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Hiçbir kâr, rant amacı gütmeden Zafertepe Mahallemizin imar planını tamamladık. Yıllardır çözüme kavuşması için beklenen Zafertepe’nin imar sorunu çözüldü. En kısa zamanda tüm bu bölgenin kaderi tamamen değişecek” dedi.