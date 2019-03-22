Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Çankaya Belediyesi’ne borçlarımızı ödeyeceğiz

Ankara Haberleri: Çankaya Belediyesi’ne borçlarımızı ödeyeceğiz

ANKARA HABERLERİ

Çankaya Belediyesi’ne borçlarımızı ödeyeceğiz

Hürriyet Haber
22.03.2019 - 09:17Son Güncelleme :

Millet İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, Çankaya’ya Belediyesi’nin Zafertepe Mahallesi’nin ‘imar sorunun çözülmesi ve yeni imar planı düzenlenmesi’ dolasıyla düzenlediği programa katıldı.

Hürriyet Haber

Çankayalılara bir müjdesi olduğunu belirten Yavaş, “Çankaya Belediyesi’nin Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden epeyce alacağı var. İnşallah bu alacaklarını tahsil etmek üzere Çankaya Belediyesi’ne pozitif ayrımcılık yapacağız, borçlarımızı ödeyeceğiz” dedi. Yavaş, özetle şunları söyledi:

ÖNCELİĞİMİZ ANKARA EKONOMİSİ

“Önceliğimiz Ankara’nın ekonomisini ayağa kaldırmak. İlk yapacağımız iş; Ankara’da fuar alanını bitirmek. Fuar alanını bitirdiğiniz zaman oradaki sanayicimiz, esnafımız orada mallarını sergilemek sureti ile daha iyi pazarlayacaklar. Bunu yaptıkları için de daha çok üretme ihtiyacı ve daha çok üretmek için de işçi çalıştırma ihtiyacı olacak dolayısıyla istihdam olacak.

Diyorlar ki ‘Projesi yok.’ Vatandaşa ‘Belediyeden ne bekliyorsunuz’ diye sorduğumuzda, her kesimden ekonomik sıkıntı, işsizlik problemleri geliyor. Böyle bir sıkıntı varken, çılgın projelerle uğraşacak halimiz yok. Bugün Ankapark açıldı, masraflarla ilgili söylenen rakamların hiçbiri doğru değil. İnşallah ayın 1’inden sonra göreve başladığım zaman, bu kadar paranın nasıl israf edildiğini duyuracağım.”

İMAR PLANINI TAMAMLADIK

Çankaya Belediyesi’nin Zafertepe Mahallesi’ndeki programda sanatçı Koray Avcı konser verdi. Konserde konuşan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Hiçbir kâr, rant amacı gütmeden Zafertepe Mahallemizin imar planını tamamladık. Yıllardır çözüme kavuşması için beklenen Zafertepe’nin imar sorunu çözüldü. En kısa zamanda tüm bu bölgenin kaderi tamamen değişecek” dedi.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Çankaya Belediyesi’ne borçlarımızı ödeyeceğiz hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 22 Mart 2019 tarihinde saat 09 17’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Çankaya Belediyesi’ne borçlarımızı ödeyeceğiz haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Çankaya’ya Doğa Parkı

Çankaya’ya Doğa Parkı

Hizmetlerimize devam edeceğiz

Hizmetlerimize devam edeceğiz

10 yerde 24 saat açık kütüphane

10 yerde 24 saat açık kütüphane

Ankara’nın her yere ihracat potansiyeli var

Ankara’nın her yere ihracat potansiyeli var

Oğuz’dan çocuklara satranç takımı

Oğuz’dan çocuklara satranç takımı

Su içilebilir ancak tesisatlara dikkat

Su içilebilir ancak tesisatlara dikkat

Çok sesli sanat müziği

Çok sesli sanat müziği

Ne yaparsa yapsınlar sandıklar patlayacak

Ne yaparsa yapsınlar sandıklar patlayacak

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara3 DERECE
Yol durumu »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.