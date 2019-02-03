Dün Altındağ’da, Ankara’daki hemşehri dernek federasyonlarının başkanları ve üyeleriyle buluşan Özhaseki, özetle şunları söyledi:

PERSPEKTİF ORTAYA KOYAMADILAR

“Ankara hepimizin şehri, hepimizin gurur kenti. Böyle bir kente belediye başkanı olmak bir faninin bu dünyada rastlayabileceği en onurlu görevlerin başında. Ben de buna layık olabilmek için birkaç aydır arkadaşlarımla çalışıyorum. Proje kitapçığına yapacaklarımızı yazdık. Allah’ın izniyle bunları yapmaya bizim gücümüz yeter. Asla kimseyi kandırmak adına bir şey yazmış değiliz. Bakın 10-15 senedir ‘adayız’ diyenler böyle bir kitapçıkla, Ankara’yı geleceğe taşıyacak bir perspektif ortaya koyamadılar. Onlar halen zannediyorlar ki eski siyaset anlayışıyla ona buna laf atarım, kamplaştırırım, küfrederim sonra da ben birilerinden karşıtlık üzerine oy toplarım geçer giderim. Geçti, bu günler çoktan geride kaldı. İnsanlar ne kötülük bekliyor, ne kötü söz istiyor. Şehri geleceğe taşıyacak adamlar arıyor.

BİRLİKTE İSTİŞAREYLE YAPACAĞIZ

Burada biz kültürünün hakim olması lazım. Belediye başkanı iki üç kişiyle oturup akşam karar verip sabah işe başlayamaz. Bu şehir hepimizin. Elimizdeki bütçe zaten sizin. Emaneten bana veriyorsunuz ama ben canımın istediği projeleri uygulayamam, böyle bir hakkım yok. Bu güzel kenti geleceğe taşıyacak projelere hepimiz katkı vermeliyiz. Şehir dernekleri tabi ki orada asil üyedir, konuşması gerekenlerin başında onlar vardır. Üniversitelerimiz, sivil toplum örgütlerimiz var, bunlarla istişare içerisinde olacağız. Bu şehri geleceğe taşırken hep birlikte istişareyle yapacağız. Şeffaflığı hakim kılacağız. Belediye başkanlığımın son 15 yılında belediyenin bütün ihalelerini internetten canlı yayınlamış bir kardeşinizim. Orada bütçe sizin. Benim oradaki hakkım 82 milyonda 1. O bütçenin nereye harcandığını bilmek sizin hakkınız. İhaleler canlı yayınlanacak, herkes görecek.”

TAZMİNATLA ANKARA DÖNERİ DAĞITACAĞIM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan kazandığı 27 bin liralık tazminatla döner dağıtacağını da belirten Özhaseki, “Ben bu parayı alacağım, ilk yaptığımda fakir fukaraya sucuk dağıtmıştım, şimdi Ankara döneri dağıtacağım. Önümüzdeki günlerde bir program yapılacak nerede uygun görülürse döner tezgahlarını kuracağız, hep birlikte yiyeceğiz” dedi.

Özhaseki önceki gün Bir İyilik Yap Derneği tarafından düzenlenen programda mülteci çocuklarla bir araya geldi.