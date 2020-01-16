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Ankara Haberleri: Can dostlara ilk yardım

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Can dostlara ilk yardım

Hürriyet Haber
16.01.2020 - 16:18 |Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından ilki 23 Kasım tarihinde gerçekleştirilen ‘Hayvanlarda İlk Yardım Eğitimi’nin ikincisi, yoğun talep üzerine 25 Ocak Cumartesi günü 13.00-17.00 saatleri arasında ANFA Altınpark Fuar Alanı B Salonu’nda düzenlenecek.

Hürriyet Haber

Acil durumlarda hayvanlara nasıl müdahale edileceği ile ilgili hem teorik hem de uygulamalı olarak verilecek eğitime tüm hayvanseverler ücretsiz olarak katılabilecek. Uzmanlar eşliğinde verilecek eğitimde; hasta, yaralı ve zor durumda kalan hayvanlara acil durumlarda veteriner hekim gelene kadar ilk yardım konusunda neler yapılabileceği ve hayvanlara en doğru yaklaşımın nasıl olması gerektiği detaylı olarak anlatılacak. Eğitime katılmak isteyenler başvurularını, 24 Ocak Cuma günü saat 17.00’ye kadar “www.ankara.bel.tr” internet sitesinden yapabilecek.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Can dostlara ilk yardım hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 16 Ocak 2020 tarihinde saat 16 18’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Can dostlara ilk yardım haberi güncellenecektir.

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