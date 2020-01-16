Can dostlara ilk yardım

Acil durumlarda hayvanlara nasıl müdahale edileceği ile ilgili hem teorik hem de uygulamalı olarak verilecek eğitime tüm hayvanseverler ücretsiz olarak katılabilecek. Uzmanlar eşliğinde verilecek eğitimde; hasta, yaralı ve zor durumda kalan hayvanlara acil durumlarda veteriner hekim gelene kadar ilk yardım konusunda neler yapılabileceği ve hayvanlara en doğru yaklaşımın nasıl olması gerektiği detaylı olarak anlatılacak. Eğitime katılmak isteyenler başvurularını, 24 Ocak Cuma günü saat 17.00’ye kadar “www.ankara.bel.tr” internet sitesinden yapabilecek.
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