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Ankara Haberleri: Can dostlar için su kabı

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Can dostlar için su kabı

Hürriyet Haber
09.06.2019 - 13:39Son Güncelleme :

Kahramankazan Belediyesi, sokaklarda yaşayan hayvanların sıcak havalardan olumsuz etkilenmemesi için park ve bahçelere su kapları yerleştirdi.

Hürriyet Haber

Belediyeye bağlı ekipler, yerleştirilen su kaplarının sürekli dolu kalmasını sağlayarak, sokak hayvanlarına yardımcı oluyor. Vatandaşlara ev ve iş yerlerinin önlerine bir kap su bırakmaları çağrısında bulunan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, “Onlar bizim yaşam alanımızı paylaştığımız dostlarımız. Dostlarımız için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz” dedi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Can dostlar için su kabı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 09 Haziran 2019 tarihinde saat 13 39’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Can dostlar için su kabı haberi güncellenecektir.

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