Can dostlar için su kabı

Belediyeye bağlı ekipler, yerleştirilen su kaplarının sürekli dolu kalmasını sağlayarak, sokak hayvanlarına yardımcı oluyor. Vatandaşlara ev ve iş yerlerinin önlerine bir kap su bırakmaları çağrısında bulunan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, “Onlar bizim yaşam alanımızı paylaştığımız dostlarımız. Dostlarımız için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz” dedi.