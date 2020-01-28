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Ankara Haberleri: Can dostlar için emsal karar

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Can dostlar için emsal karar

Sedat CENİKLİ
28.01.2020 - 17:07 |Son Güncelleme :

Can dostları zehirli tavuk etiyle katleden 3 caniye verilen 10’ar yıl hapis cezası, hayvanseverlerden destek gördü. Ankara Barosu Hayvan Hakları Kurulu Başkan Yardımcısı Avukat İpek Yılmaz, “Emsal niteliğindedir. Bundan sonra yaşanacak olaylarda da örnek teşkil edecektir” dedi.

Sedat CENİKLİ

Batıkent’te geçen yıl sokak köpeklerini zehirleyerek öldüren 3 kişiye, ‘sahipli hayvanı öldürmek suretiyle mala zarar verme’ ve ‘çevreyi kasten kirletmek’ suçlarından 10’ar yıl hapis ile 15’er bin lira adli para cezası verildi. Ankara 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nin, zehirli tavuk etiyle hayvan katliamı yapanlara verdiği ceza, hayvanseverlerden de destek gördü.

ÖRNEK TEŞKİL EDECEKTİR

Davanın müdahil avukatlarından Ankara Barosu Hayvan Hakları Kurulu Başkan Yardımcısı Avukat İpek Yılmaz, kararın emsal niteliğinde olduğuna dikkat çekti. Hürriyet Ankara’ya konuşan Yılmaz, şunları söyledi: “Yerel mahkemenin vermiş olduğu bu karar, bizlere çok mutlu etti. Hayvana karşı işlenen suça karşı verilen bu ceza bir ilk olduğu için emsal niteliğindedir. Bundan sonra yaşanacak olaylarda da örnek teşkil edecektir. Ankara Barosu Hayvan Hakları Kurulu olarak takip ettiğimiz çok sayıda dava mevcut. Bu davaların da, faillerinin hak ettikleri cezaları almaları için sonuna kadar takipçisi olacağız.

Can dostlar için emsal karar

CEZA KANUNU’NA GÖRE CEZALANDIRILDILAR

Ayrıca Hayvanları Koruma Kanunu’nda yapılması gereken değişikliklerle ilgili daha önce verdiğimiz yasa tasarımız da mevcut. Bu taslağa kanundaki yaptırım eksikliklerini, Ceza Kanunu’na yönlendirme yapılabileceği gibi notlar düşmüştük. Mahkemenin dün (önceki gün) vermiş olduğu karar ile de hayvana karşı işlenen suçlara, sadece Kabahatler Kanunu değil, Ceza Kanunu (TCK) kapsamında da ceza verilebildiğini görmüş olduk. Çünkü TCK’nın 151/2 maddesinden 2’şer (sahipli hayvanı öldürmek suretiyle mala zarar verme), 181/4 maddesinden 8’er yıl (çevreyi kasten kirletmek) ceza verildi. Kanun değişikliğinin de en kısa sürede yapılmasını umuyoruz.”

EN HAFİF CEZA 2 YIL 1 AY OLMALI

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Ankara Temsilcisi Pelin Sayılgan, ise şöyle konuştu: “Öncelikle Hakim Bey’i kutluyoruz ve verdiği karar için hayvanseverler olarak teşekkür ediyoruz. Mahkemenin vermiş olduğu karar, emsal olması yönüyle çok güzel ve sevindirici. Ancak diğer yandan biz, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun çıktığı 2004’ten bu yana savunduğumuz şeyin arkasındayız. Bu katliamı yapanlar ‘mala zarar verme’ ve ‘çevreyi kasten kirletmek’ suçlarından cezalandırıldı. Yani aslında hayvan can değeri taşıdığı için bu ceza verilmedi. Halbuki biz yıllardır hayvanların da bizim gibi bir can olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Hayvanlara karşı işlenen suçların Kabahatler Kanunu’ndan çıkıp Ceza Kanunu’na göre işlem yapılmasını talep ediyoruz. Ayrıca cezanın da, paraya çevrilmemesi için minimum 2 yıl 1 ay olmasını istiyoruz.”

Can dostlar için emsal karar

VAHŞETE SESSİZ KALINMADI

 

Yenimahalle Turgut Özal Mahallesi’nde 9 Nisan 2019 akşamı ‘zehirli tavuk eti’ ile 16 sokak köpeğini zehirledikleri öne sürülen Levent Özcan, Musa Devran ve Aydın Gölge gözaltına alınmıştı. Vahşetin görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından tepkiler büyümüş, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olayın takipçileri olacağını duyurmuşlardı.

HAYVANLAR İÇİN ADALET GÜNÜ

Can dostlar için emsal karar

Duruşmanın ardından Ankara Adliyesi önünde toplanan avukatlar ve hayvanseverler, kararın örnek olmasını temenni ettiklerini belirterek, “Umuyoruz ki bu karar örnek teşkil eder. Sokaktaki hayvanların hiçbiri sahipsiz değil. Onların arkasında çok büyük bir güç var” ifadelerini kullandı. Basın açıklamasını Avukat Tuğba Gürsoy yaparken, hayvanseverler, 27 Ocak’ı bundan sonra ‘Hayvanlar İçin Adalet Günü’ olarak kutlamaya karar verdi.

Can dostlar için emsal karar

Hürriyet Ankara, Batıkent’teki vahşeti ‘Kiralık Katliam’ manşetiyle sayfalarına taşımıştı.

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Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Can dostlar için emsal karar hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 28 Ocak 2020 tarihinde saat 17 07’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Can dostlar için emsal karar haberi güncellenecektir.

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